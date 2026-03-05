10 alimentos que não podem faltar na dieta da mulher

Diante das intensas variações hormonais ao longo da vida, o corpo feminino exige cuidados nutricionais específicos Crédito: Imagem: JRP Studio | Shutterstock
Ao longo da vida, o organismo feminino passa por diferentes fases hormonais, como o ciclo menstrual, a gestação, o puerpério e a menopausa. Esses períodos influenciam diretamente o metabolismo, a densidade óssea, a composição corporal e o risco cardiovascular. Além disso, as transformações não são pontuais, mas cumulativas, e exigem ajustes nutricionais específicos em cada etapa. Diante disso, a alimentação deixa de ser apenas hábito e é vista como ferramenta concreta de prevenção clínica.
“A saúde da mulher exige abordagem estratégica e baseada em evidências. Não é possível tratar a nutrição feminina como uma adaptação da dieta masculina. As demandas de ferro, cálcio, vitamina D, proteínas e ácidos graxos essenciais são diferentes e variam conforme a fase hormonal. A alimentação tem papel determinante na prevenção de anemia, osteoporose e doenças cardiovasculares”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia).
A seguir, oespecialista lista os 10 alimentos indispensáveis para a saúde da mulher. Confira!
1. Salmão
Rico em ômega-3, vitamina D e proteínas de qualidade, o salmão contribui para o equilíbrio do humor, a saúde do coração e a força óssea Crédito: Elena Eryomenko | ShutterStock
É essencial por ser rico em ômega 3 (EPA e DHA), vitamina D e proteína de alto valor biológico. Entre os benefícios, destacam-se:
Reduz inflamação sistêmica;
Protege o sistema cardiovascular;
Auxilia na regulação do humor;
Contribui para manutenção da massa óssea.
2. Espinafre
Entre as hortaliças nutritivas, o espinafre se destaca por fornecer ferro, ácido fólico e minerais importantes para prevenir anemia e apoiar a fertilidade Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Importante fonte de ferro, ácido fólico, magnésio e vitamina K.
Previne e auxilia no tratamento da anemia;
Apoia a saúde óssea;
Contribui para fertilidade saudável;
Participa da função muscular adequada;
Mulheres necessitam, em média, quase o dobro de ferro que homens durante a fase fértil.
3. Ovo
Fonte completa de proteínas e nutrientes como colina e vitamina B12, o ovo ajuda na manutenção muscular e no funcionamento do cérebro Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Trata-se de uma proteína completa, colina, vitamina B12 e vitamina D .
Preserva massa muscular;
Favorece saúde cerebral;
Prolonga saciedade;
Apoia metabolismo energético.
4. Iogurte natural
Presente em muitas dietas equilibradas, o iogurte natural fornece cálcio e probióticos que fortalecem os ossos e favorecem o intestino Crédito: Imagem: itor | Shutterstock
Alimento é fonte de cálcio, proteína e probióticos. Ele:
Fortalece os ossos;
Equilibra a microbiota intestinal;
Apoia a imunidade;
Pode reduzir sintomas da TPM (tensão pré-menstrual).
5. Linhaça
Na alimentação feminina, a linhaça se destaca por conter fibras e fitoestrógenos que auxiliam no equilíbrio hormonal Crédito: Imagem: Maryna Osadcha | Shutterstock
Essencial na dieta feminina, pois é rica em fibras e lignanas (fitoestrógenos naturais). Confira seus benefícios:
Auxilia no equilíbrio hormonal;
Reduz colesterol LDL;
Melhora funcionamento intestinal;
Pode amenizar sintomas da menopausa.
6. Feijão
Tradicional na mesa brasileira, o feijão oferece ferro vegetal, proteínas e fibras que contribuem para energia e proteção cardiovascular Crédito: Imagem: KreaFoto | Shutterstock
Aliado fundamental na saúde feminina e rico em ferro vegetal, proteína , fibras e vitaminas do complexo B, ele:
Combate deficiência de ferro;
Controla níveis glicêmicos;
Promove saciedade;
Contribui para proteção cardiovascular.
7. Abacate
Entre as fontes de gorduras saudáveis, o abacate fornece nutrientes que ajudam no controle da pressão e na produção hormonal Crédito: Imagem: Nikola Bilic | Shutterstock
Gorduras de boa qualidade são fundamentais para produção hormonal adequada. A fruta é rica em gorduras monoinsaturadas, vitamina E e potássio . O abacate:
Protege o coração;
Contribui para saúde da pele;
Auxilia no controle da pressão arterial;
Participa da síntese hormonal.
8. Frutas vermelhas
Com alta concentração de antioxidantes, as frutas vermelhas ajudam a proteger o cérebro e reduzir riscos ao coração Crédito: Imagem: Boule | Shutterstock
As frutas vermelhas têm altas concentrações de antioxidantes, especialmente antocianinas. Elas:
Combatem estresse oxidativo;
Protegem o cérebro;
Reduzem risco cardiovascular;
Apresentam baixo índice glicêmico.
9. Castanhas
Ricas em nutrientes, as castanhas fornecem minerais essenciais para imunidade e função tireoidiana Crédito: Imagem: SNeG17 | Shutterstock
São excelentes fontes de selênio, magnésio, zinco e gorduras saudáveis .
Apoiam função tireoidiana;
Melhoram resposta imunológica;
Reduzem inflamação;
Contribuem para saúde da pele e cabelo.
10. Brócolis
Conhecido pelo alto valor nutricional, o brócolis reúne fibras, vitaminas e compostos que favorecem imunidade e processos de desintoxicação Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Um alimento essencial, pois contém sulforafano, fibras , cálcio e vitamina C. Ele:
Auxilia nos processos de detoxificação hepática;
Contribui para equilíbrio do metabolismo estrogênico;
Fortalece imunidade;
Pode atuar na prevenção de alguns tipos de câncer.
Por Andréa Simões
Viu algum erro?
Fale com a redação
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.