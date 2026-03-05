Home
10 alimentos que não podem faltar na dieta da mulher

Descubra como diferentes opções alimentares contribuem para o bem-estar, a prevenção de doenças e o equilíbrio hormonal

Portal Edicase

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:28

Diante das intensas variações hormonais ao longo da vida, o corpo feminino exige cuidados nutricionais específicos (Imagem: JRP Studio | Shutterstock)
Ao longo da vida, o organismo feminino passa por diferentes fases hormonais, como o ciclo menstrual, a gestação, o puerpério e a menopausa. Esses períodos influenciam diretamente o metabolismo, a densidade óssea, a composição corporal e o risco cardiovascular. Além disso, as transformações não são pontuais, mas cumulativas, e exigem ajustes nutricionais específicos em cada etapa. Diante disso, a alimentação deixa de ser apenas hábito e é vista como ferramenta concreta de prevenção clínica.

“A saúde da mulher exige abordagem estratégica e baseada em evidências. Não é possível tratar a nutrição feminina como uma adaptação da dieta masculina. As demandas de ferro, cálcio, vitamina D, proteínas e ácidos graxos essenciais são diferentes e variam conforme a fase hormonal. A alimentação tem papel determinante na prevenção de anemia, osteoporose e doenças cardiovasculares”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia).

A seguir, oespecialista lista os 10 alimentos indispensáveis para a saúde da mulher. Confira!

1. Salmão

Rico em ômega-3, vitamina D e proteínas de qualidade, o salmão contribui para o equilíbrio do humor, a saúde do coração e a força óssea (Elena Eryomenko | ShutterStock)
É essencial por ser rico em ômega 3 (EPA e DHA), vitamina D e proteína de alto valor biológico. Entre os benefícios, destacam-se:

  • Reduz inflamação sistêmica;
  • Protege o sistema cardiovascular;
  • Auxilia na regulação do humor;
  • Contribui para manutenção da massa óssea.

2. Espinafre

Entre as hortaliças nutritivas, o espinafre se destaca por fornecer ferro, ácido fólico e minerais importantes para prevenir anemia e apoiar a fertilidade (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Importante fonte de ferro, ácido fólico, magnésio e vitamina K.

  • Previne e auxilia no tratamento da anemia;
  • Apoia a saúde óssea;
  • Contribui para fertilidade saudável;
  • Participa da função muscular adequada;
  • Mulheres necessitam, em média, quase o dobro de ferro que homens durante a fase fértil.

3. Ovo

Fonte completa de proteínas e nutrientes como colina e vitamina B12, o ovo ajuda na manutenção muscular e no funcionamento do cérebro (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Trata-se de uma proteína completa, colina, vitamina B12 e vitamina D .

  • Preserva massa muscular;
  • Favorece saúde cerebral;
  • Prolonga saciedade;
  • Apoia metabolismo energético.

4. Iogurte natural

Presente em muitas dietas equilibradas, o iogurte natural fornece cálcio e probióticos que fortalecem os ossos e favorecem o intestino (Imagem: itor | Shutterstock)
Alimento é fonte de cálcio, proteína e probióticos. Ele:

  • Fortalece os ossos;
  • Equilibra a microbiota intestinal;
  • Apoia a imunidade;
  • Pode reduzir sintomas da TPM (tensão pré-menstrual).

5. Linhaça

Na alimentação feminina, a linhaça se destaca por conter fibras e fitoestrógenos que auxiliam no equilíbrio hormonal (Imagem: Maryna Osadcha | Shutterstock)
Essencial na dieta feminina, pois é rica em fibras e lignanas (fitoestrógenos naturais). Confira seus benefícios:

  • Auxilia no equilíbrio hormonal;
  • Reduz colesterol LDL;
  • Melhora funcionamento intestinal;
  • Pode amenizar sintomas da menopausa.

6. Feijão

Tradicional na mesa brasileira, o feijão oferece ferro vegetal, proteínas e fibras que contribuem para energia e proteção cardiovascular (Imagem: KreaFoto | Shutterstock)
Aliado fundamental na saúde feminina e rico em ferro vegetal, proteína , fibras e vitaminas do complexo B, ele:

  • Combate deficiência de ferro;
  • Controla níveis glicêmicos;
  • Promove saciedade;
  • Contribui para proteção cardiovascular.

7. Abacate

Entre as fontes de gorduras saudáveis, o abacate fornece nutrientes que ajudam no controle da pressão e na produção hormonal (Imagem: Nikola Bilic | Shutterstock)
Gorduras de boa qualidade são fundamentais para produção hormonal adequada. A fruta é rica em gorduras monoinsaturadas, vitamina E e potássio . O abacate:

  • Protege o coração;
  • Contribui para saúde da pele;
  • Auxilia no controle da pressão arterial;
  • Participa da síntese hormonal.

8. Frutas vermelhas

Com alta concentração de antioxidantes, as frutas vermelhas ajudam a proteger o cérebro e reduzir riscos ao coração (Imagem: Boule | Shutterstock)
As frutas vermelhas têm altas concentrações de antioxidantes, especialmente antocianinas. Elas:

  • Combatem estresse oxidativo;
  • Protegem o cérebro;
  • Reduzem risco cardiovascular;
  • Apresentam baixo índice glicêmico.

9. Castanhas

Ricas em nutrientes, as castanhas fornecem minerais essenciais para imunidade e função tireoidiana (Imagem: SNeG17 | Shutterstock)
São excelentes fontes de selênio, magnésio, zinco e gorduras saudáveis .

  • Apoiam função tireoidiana;
  • Melhoram resposta imunológica;
  • Reduzem inflamação;
  • Contribuem para saúde da pele e cabelo.

10. Brócolis

Conhecido pelo alto valor nutricional, o brócolis reúne fibras, vitaminas e compostos que favorecem imunidade e processos de desintoxicação (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Um alimento essencial, pois contém sulforafano, fibras , cálcio e vitamina C. Ele:

  • Auxilia nos processos de detoxificação hepática;
  • Contribui para equilíbrio do metabolismo estrogênico;
  • Fortalece imunidade;
  • Pode atuar na prevenção de alguns tipos de câncer.

Por Andréa Simões

