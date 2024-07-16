Com o inverno, nada melhor do que um chá para recuperar as energias. Com propriedades revitalizantes e antioxidantes, eles estimulam o sistema imunológico, contribuindo para uma sensação de vigor renovado. Incorporar essas bebidas à rotina diária pode não apenas melhorar a disposição, mas também proporcionar inúmeros benefícios à saúde, promovendo bem-estar geral.
A seguir, confira 5 receitas de chá para melhorar a disposição física!
Chá de pêssego e hortelã
Ingredientes
- 2 pêssegos cortados em fatias
- 1 punhado de folhas de hortelã
- 2 xícaras de chá de água
- Mel a gosto
Modo de Preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as fatias de pêssego e as folhas de hortelã. Desligue o fogo e deixe em infusão até o pêssego ficar macio. Adoce com mel e sirva em seguida.
Chá de erva-mate com laranja
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de erva-mate
- Casca de 1 laranja
- 2 xícaras de chá de água
- Mel a gosto
Modo de Preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a erva-mate e a casca de laranja. Desligue o fogo e deixe em infusão por sete minutos. Coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.
Chá de camomila com alecrim
Ingredientes
- 1 colher de sopa de flores de camomila secas
- 1 ramo de alecrim
- 2 xícaras de chá de água
Modo de Preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as flores de camomila e o ramo de alecrim. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Chá de manjericão com limão
Ingredientes
- 1 punhado de folhas de manjericão
- Suco de 1 limão
- 2 xícaras de chá de água
- Mel a gosto
Modo de Preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de manjericão, desligue o fogo e deixe em infusão por cinco minutos. Coe o chá, adicione o suco de limão e adoce com mel. Sirva quente.
Chá de capim-limão com hortelã
Ingredientes
- 1 punhado de capim-limão
- 1 punhado de folhas de hortelã
- 2 xícaras de chá de água
Modo de Preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o capim-limão e as folhas de hortelã, desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.