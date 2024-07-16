Chá de pêssego e hortelã é uma das opções Crédito: NatalyaBond | Shutterstock

Com o inverno , nada melhor do que um chá para recuperar as energias. Com propriedades revitalizantes e antioxidantes, eles estimulam o sistema imunológico, contribuindo para uma sensação de vigor renovado. Incorporar essas bebidas à rotina diária pode não apenas melhorar a disposição, mas também proporcionar inúmeros benefícios à saúde, promovendo bem-estar geral.

A seguir, confira 5 receitas de chá para melhorar a disposição física!

Chá de pêssego e hortelã

Ingredientes

2 pêssegos cortados em fatias





1 punhado de folhas de hortelã





2 xícaras de chá de água





Mel a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as fatias de pêssego e as folhas de hortelã. Desligue o fogo e deixe em infusão até o pêssego ficar macio. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de erva-mate com laranja

Ingredientes

2 colheres de sopa de erva-mate





Casca de 1 laranja





2 xícaras de chá de água





Mel a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a erva-mate e a casca de laranja. Desligue o fogo e deixe em infusão por sete minutos. Coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de camomila com alecrim

Ingredientes

1 colher de sopa de flores de camomila secas





1 ramo de alecrim





2 xícaras de chá de água

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as flores de camomila e o ramo de alecrim. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de manjericão com limão

Chá de manjericão com limão Crédito: Ninetechno | Shutterstock

Ingredientes

1 punhado de folhas de manjericão





Suco de 1 limão





2 xícaras de chá de água





Mel a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de manjericão, desligue o fogo e deixe em infusão por cinco minutos. Coe o chá, adicione o suco de limão e adoce com mel. Sirva quente.

Chá de capim-limão com hortelã

Ingredientes

1 punhado de capim-limão





1 punhado de folhas de hortelã





2 xícaras de chá de água

Modo de Preparo