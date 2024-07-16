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Rotina diária

5 receitas de chá para melhorar a disposição física

Aprenda a preparar bebidas deliciosas e benéficas para a saúde
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 jul 2024 às 08:00

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Chá de pêssego e hortelã é uma das opções Crédito: NatalyaBond | Shutterstock
Com o inverno, nada melhor do que um chá para recuperar as energias. Com propriedades revitalizantes e antioxidantes, eles estimulam o sistema imunológico, contribuindo para uma sensação de vigor renovado. Incorporar essas bebidas à rotina diária pode não apenas melhorar a disposição, mas também proporcionar inúmeros benefícios à saúde, promovendo bem-estar geral.
A seguir, confira 5 receitas de chá para melhorar a disposição física!

Chá de pêssego e hortelã

Ingredientes
  • 2 pêssegos cortados em fatias

  • 1 punhado de folhas de hortelã

  • 2 xícaras de chá de água

  • Mel a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as fatias de pêssego e as folhas de hortelã. Desligue o fogo e deixe em infusão até o pêssego ficar macio. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de erva-mate com laranja

Ingredientes
  • 2 colheres de sopa de erva-mate

  • Casca de 1 laranja

  • 2 xícaras de chá de água

  • Mel a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a erva-mate e a casca de laranja. Desligue o fogo e deixe em infusão por sete minutos. Coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de camomila com alecrim

Ingredientes
  • 1 colher de sopa de flores de camomila secas

  • 1 ramo de alecrim

  • 2 xícaras de chá de água

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as flores de camomila e o ramo de alecrim. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de manjericão com limão

Imagem Edicase Brasil
Chá de manjericão com limão  Crédito: Ninetechno | Shutterstock
Ingredientes
  • 1 punhado de folhas de manjericão

  • Suco de 1 limão

  • 2 xícaras de chá de água

  • Mel a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de manjericão, desligue o fogo e deixe em infusão por cinco minutos. Coe o chá, adicione o suco de limão e adoce com mel. Sirva quente. 

Chá de capim-limão com hortelã

Ingredientes
  • 1 punhado de capim-limão

  • 1 punhado de folhas de hortelã

  • 2 xícaras de chá de água

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o capim-limão e as folhas de hortelã, desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

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