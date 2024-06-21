Inverno: saiba como tratar e curar a gripe de maneira correta

A gripe é transmitida por tosse e espirro de um paciente infectado Crédito: Shutterstock

Com a chegada do inverno, as baixas temperaturas e a tendência em ficar em locais mais fechados, muitas vezes sem ventilação, há uma maior incidência no surgimento de doenças alérgicas e infecciosas.

A gripe é uma delas, aquele tipo de infecção que surge com diversos sintomas e costuma atacar, com mais frequência, no inverno. E quando isso acontece o que as pessoas desejam é saber como tratar a gripe de um jeito eficiente para ela vá embora rápido.

A pneumologista Carla Bulian, da Rede Meridional, lembra que a gripe é uma doença infecciosa causada pela Influenza A, que é diferente do resfriado comum, causado pelos rinovírus, vírus sincicial respiratório. “Os casos de gripe aumentam no outono e no inverno por vários motivos, entre eles a maior atividade do vírus influenza e também pelo fato de as pessoas ficarem mais tempo em ambientes fechados”.

Entre os principais sintomas estão os chamados síndrome gripal, com início abrupto de febre, surgimento de coriza, tosse, mialgia, o paciente pode apresentar, ainda, dor de garganta, cefaleia, e algumas vezes, ficar debilitado.

A gripe é transmitida pelo contato com secreções, por tosse e espirro de um paciente infectado. Como o vírus pode sobreviver em suspensão no ar, a médica alerta que os ambientes estejam sempre arejados e com circulação de ar, principalmente no inverno.

Para tratar a gripe, a especialista recomenda que, os casos leves, apenas os sintomáticos sejam tratados com antitérmicos, com muita hidratação. Já nos casos graves, que podem evoluir para uma Síndrome Respiratória Aguda Grave, deve-se procurar um médico para indicar o melhor tratamento.

A pneumologista Carla Bulian explica sobre como tratar a gripe Crédito: Divulgação

"Pacientes com histórico de doenças respiratórias, cardíacas, com hepatopatias, idosos acima de 60 anos, pode-se avaliar a introdução de antiviral" Carla Bulian - Pneumologista