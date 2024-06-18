Tangerina faz mal para gripe? Médica esclarece dúvida sobre a fruta

A tangerina ainda é composta por uma alta porcentagem de água, o que ajuda a manter o corpo hidratado Crédito: Shutterstock

o consumo de tangerina pode ajudar a combater as gripes e resfriados? Durante os períodos mais frios do ano, normalmente entre maio e agosto, uma fruta reina absoluta na mesa de grande parte dos capixabas. É a tangerina , que costuma ser consumida tanto em sua forma natural quanto em sucos. Acontece que é nessa época do ano que os casos de síndromes gripais também aumentam. Por isso, fica a dúvida: afinal,

Segundo a nutróloga Sandra Lúcia Fernandes, da Unimed Vitória, a resposta é sim! A médica explica que a tangerina ou mexerica é fruta cítrica que, além de rica em fibras, é também rica em Vitamina C, um potente antioxidante, conhecido por fortalecer o sistema imunológico e ajudar o corpo a combater infecções e inflamações.

A tangerina ainda é composta por uma alta porcentagem de água, o que ajuda a manter o corpo hidratado, um fator fundamental para a recuperação durante um resfriado.

Sandra ainda pontua que, quando associada a uma dieta saudável, a tangerina não engorda. “Pode-se ingerir de uma a duas unidades ao dia todos os dias. Por ser rica em vitamina C e em fibras, a tangerina pode ajudar no equilíbrio metabólico”, acrescenta a especialista.

A nutricionista Tatiane Soares Ribeiro, do Viver Bem Unimed Vitória, afirma que, além da forma in natura, também é possível e nutritivo consumir a fruta de formas variadas.

“Ela pode ser usada em molhos, em balinhas de goma saudáveis para crianças quando acrescentamos gelatina incolor, como a própria gelatina caseira, com iogurte, bolos, musse saudável, picolés saudáveis, chás, água saborizada, flan saudável, sorvete saudável, tortas. São inúmeras as possibilidades”, afirma.

Consumo regular

Uma forma interessante de aproveitar ainda mais os benefícios da tangerina é o chá de sua casca . “Ferver a casca da tangerina por três minutos libera a tangeritina, um fitoquímico com propriedades anticancerígenas,” recomenda a nutricionista Deborah Zanotti.

O consumo regular de tangerina pode fortalecer o sistema imunológico, prevenindo doenças comuns no outono, como gripes e resfriados. "A vitamina C e os carotenoides impedem a formação excessiva de radicais livres, fortalecendo o sistema imunológico e prevenindo doenças. Uma porção diária é suficiente para obter esses benefícios".

Contudo, é importante consumir a tangerina com moderação. “Pessoas com hemocromatose ou sobrecarga de ferro devem evitar exageros, pois a vitamina C potencializa a absorção de ferro.” alerta a nutricionista.

Quanto ao mito de que a tangerina engorda, Zanotti esclarece: “Cem gramas de tangerina têm em média 50 kcal. Nenhum alimento isoladamente vai engordar ou emagrecer, o importante é manter o equilíbrio”.