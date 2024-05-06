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Infecção

Gripe: veja 5 dicas para prevenir a influenza

Médico explica como alguns hábitos são importantes para evitar a disseminação da gripe

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 15:29

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 mai 2024 às 15:29
Imagem Edicase Brasil
A influenza pode ser prevenida com algumas medidas  Crédito: yurakrasil | Shutterstock
A influenza, também conhecida como gripe, é uma infecção viral altamente contagiosa que afeta o sistema respiratório. Causada pelos vírus da família Orthomyxoviridae, principalmente os tipos A, B e C, a condição manifesta-se por meio de sintomas como febre, dor de garganta, tosse, dores musculares e fadiga. A transmissão da gripe ocorre principalmente por meio do contato com gotículas respiratórias infectadas, seja diretamente de pessoa para pessoa ou ao tocar superfícies contaminadas.
Segundo o médico Bernardo Almeida, da Hilab, a vacinação é uma das principais estratégias de prevenção contra a infecção por influenza e suas complicações. “Ao vacinar-se você reduz o risco de doença, mas principalmente reduz risco de formas graves e mortalidade, fatores altamente relevantes para idosos, gestantes e quem possui outras vulnerabilidades”, afirma.
O infectologista explica que há outras medidas que podem ser adotadas para prevenir a contaminação, evitar a explosão de casos ou a gravidade das manifestações clínicas em caso de infecção por influenza. Abaixo, confira algumas delas!

1. Vacinação

Como dito, a vacinação anual contra a gripe é uma das maneiras mais eficazes de prevenir a infecção e suas complicações, especialmente para populações mais vulneráveis.
Imagem Edicase Brasil
Lavar as mãos ajuda a prevenir a influenza  Crédito: KieferPix | Shutterstock

2. Higienização das mãos

Assim como na época da Covid-19, lavar as mãos frequentemente, com água e sabão, ou usar álcool em gel, pode ajudar a reduzir a disseminação do vírus.

3. Etiqueta respiratória

Ao tossir ou espirrar, é importante cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel ou o cotovelo para evitar a propagação do vírus no ar.

4. Evite contato próximo com pessoas doentes

Se estiver doente, com sintomas de gripe, é importante evitar o contato próximo com outras pessoas para evitar a transmissão. O uso de máscaras cirúrgicas ajuda a reduzir a disseminação das partículas virais no ambiente.

5. Limpeza e desinfecção

Manter superfícies e objetos que são frequentemente tocados limpos e desinfectados pode ajudar a reduzir a propagação do vírus, assim como na época do coronavírus.

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