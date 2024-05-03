Jemperli é aprovado para uso em primeira linha no tratamento do câncer de endométrio

Segundo o Inca, são estimados cerca de 7 mil novos casos de câncer de endométrio por ano até 2025 Crédito: Shutterstock

Segundo a médica Mariana Scaranti, da Dasa Oncologia, a aprovação é importante, pois a terapia representa um novo paradigma para pacientes que enfrentam o tumor de endométrio. “A vinda da imunoterapia transformou o cuidado das pacientes com câncer de endométrio. Começamos a falar de um excelente controle de doença e de um ganho de sobrevida de forma robusta. Por décadas, o tratamento do tumor foi baseado em quimioterapia isolada e felizmente, nossas estratégias de tratamento foram ampliadas”, explica.

Novos dados da fase III do estudo clínico Ruby trazem evidências positivas e apontam potencial para a terapia em mais pacientes com doença primária, avançada ou recorrente. Ruby é um estudo de fase III global, randomizado, duplo-cego, multicêntrico, para pacientes com câncer endometrial primário avançado ou recorrente que investigou a eficácia e a segurança da associação de dostarlimabe à quimioterapia padrão no tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de endométrio.

A parte 1 do estudo de fase III investigou o dostarlimabe associado à quimioterapia padrão (carboplatina-paclitaxel) seguido de dostarlimabe em monoterapia em comparação com quimioterapia associada a placebo seguido de placebo. O principal objetivo foi avaliar quais pacientes com doença primária avançada ou recorrente podem ser beneficiadas com o tratamento à base de dostarlimabe mais quimioterapia.

Na avaliação do grupo das pacientes com câncer de endométrio com deficiência de enzimas de reparo ou instabilidade de microssatélite – uma alteração molecular do tumor que predispõe a melhor resposta à imunoterapia, os resultados são bastante expressivos. Estas pacientes apresentaram aumento da sobrevida livre de progressão da doença com redução de 72% de chance de aumento dos tumores ou morte.

Já na população total do estudo, foi observada redução de 31% no risco de morte e aumento de 16,4 meses na sobrevida global mediana observada com dostarlimabe mais quimioterapia versus quimioterapia na população em geral.

O câncer de endométrio

O endométrio é o revestimento interno da cavidade uterina. “É esse endométrio, que na mulher em idade fértil, se prepara para receber um embrião. E se não receber um embrião, parte desse endométrio descama na forma de menstruação. O caminho natural é que na pós-menopausa, esse revestimento interno do útero involua em espessura. Nesta fase, a mulher tem o endométrio, mas ele tende para um caminho de atrofia”, explica Mariana Scaranti.

Eventualmente o endométrio pode adotar um comportamento mais ativo após a menopausa. “Em uma situação de obesidade, por exemplo, em que há uma produção maior de estrogênio no tecido gorduroso, esse hormônio estimula o endométrio e ele começa a ficar mais proliferativo e espesso”.

Em alguns casos, esse processo sai do controle e se torna um tumor. Ou seja, o câncer de endométrio é uma proliferação anormal deste revestimento interno da cavidade uterina. E ocorre tipicamente em mulheres no pós-menopausa. Hoje, o principal fator de risco é a obesidade. Diferente de outros tumores, em que a expectativa é de redução nos casos, o tumor de endométrio tem uma previsão de crescimento global, principalmente, pela pandemia de obesidade.