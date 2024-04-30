Neurite óptica: entenda a doença que afeta o ator Felipe Simas

Felipe Simas foi diagnosticado com neurite óptica Crédito: Reprodução @felipesimas

O ator Felipe Simas compartilhou em suas redes sociais que foi diagnosticado com neurite óptica, uma inflamação incomum do nervo óptico. Na postagem, ele ainda destacou que essa condição pode ser um indicativo inicial de uma doença autoimune mais abrangente, conhecida como doença do espectro da neuromielite óptica, que impacta o sistema nervoso central.

Em um vídeo divulgado nas suas redes sociais na segunda-feira (29), o artista contou que descobriu a condição ao ficar com a visão turva e embaçada. "Hoje, vim compartilhar com vocês um momento que afetou nossas vidas de forma inesperada. Eu, Felipe Simas, fui diagnosticado e enfrentei a neurite óptica, uma condição que pode ser um dos primeiros sinais da doença do espectro da neuromielite óptica (NMOSD) — uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso central, principalmente o nervo óptico e a medula espinhal", disse.

No relato, o artista revela que os primeiros sintomas foram a perda de visão e dor ao mover os olhos. O oftalmologista César Ronaldo Filho, Hospital de Olhos Vitória, explica é comum as pessoas acometidas pela doença sentirem essas dores oculares. “Isso acontece por conta da inflamação que pode resultar em compressão ou irritação do nervo óptico, levando à transmissão de sinais de dor ao cérebro”.

O médico diz que o nervo óptico é o responsável por conectar os nossos olhos ao nosso cérebro, como uma espécie de fio condutor. Assim, os comandos e impulsos nervosos são enviados da nossa retina para nosso córtex, fazendo com que seja possível a interpretação das imagens. Por isso, quando ele é afetado, a perda de visão é quase que inevitável.

“A perda de visão pode variar em intensidade e afeta um ou ambos os olhos. Em alguns casos, a visão pode se recuperar parcialmente após algum tempo, mas dependendo da causa, nem sempre retorna completamente", comenta César Ronaldo Filho.

"As cores também podem ser difíceis de serem identificadas sem que a pessoa perceba" César Ronaldo Filho - Oftalmologista

Veja como foi o tratamento

O diagnóstico quase sempre é feito de maneira conjunta, com exames oftalmológicos, que analisa as reações da pupila e da parte posterior dos olhos, além de observar se há um possível inchaço na primeira parte do nervo óptico; e uma ressonância magnética do cérebro, que pode mostrar evidências de esclerose múltipla ou neuromielite óptica, que são doenças associadas à neurite óptica.

O tratamento é feito com remédios à base de corticoides para reduzir a inflamação nos olhos. “Em um primeiro momento eles são administrados diretamente na corrente sanguínea. Depois, passam a ser ingeridos por via oral. Dependendo da gravidade do caso também é considerada a plasmaferese, que tem o objetivo de remover o excesso de substâncias que estão levando à inflamação”, explica o oftalmologista César Ronaldo Filho.

O uso de medicamentos

A Neuromielite Óptica, que despertou a preocupação do ator Felipe Simas, é uma doença em que o próprio sistema de defesa do corpo ataca o sistema nervoso central. Ela causa episódios repetidos de inflamação, que podem levar a danos duradouros no sistema nervoso central.

O neurologista Daniel Escobar explica que o sistema imunológico ataca uma proteína que está presente em células que revestem os vasos sanguíneos em áreas específicas deste sistema. “Essa proteína é responsável por regular o equilíbrio de água nas células nervosas. Quando ocorre inflamação devido a esse desequilíbrio, os tecidos nervosos podem ser danificados, o que interfere na comunicação entre o cérebro, a medula espinhal e outras partes do corpo”, completa.

Devido a essa falta de comunicação, outros sintomas que essa doença pode causar, além da perda de visão, é dormência e formigamento em qualquer parte do corpo e espasmos musculares. “As pessoas podem sentir dores em todo corpo, ter problemas urinários e intestinais, além da perda de força”, completa o neurologista.