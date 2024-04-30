De apagão à dependência: conheça os riscos do uso indevido do Zolpidem

Preocupação dos especialistas é que o Zolpidem não seja utilizado por longos períodos Crédito: Shutterstock

Sonambulismo, alucinações e amnésia. Estas são algumas das consequências do uso indevido do Zolpidem. O medicamento, disponível há mais de 30 anos no mercado, é amplamente prescrito para o tratamento de insônia. No entanto, quando usado em altas doses e sem a devida prescrição médica, pode gerar sérios danos ao sistema nervoso, comprometendo o bem-estar dos pacientes.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mais de 20 milhões de caixas de Zolpidem foram vendidas somente em 2022. O aumento do consumo nos últimos anos vem acompanhado do crescimento de seu uso indiscriminado.

O psiquiatra Vicente de Paulo Ramatis, da Unimed Vitória, explica que se trata de um medicamento sedativo-hipnótico pertencente à classe das imidazopiridinas, que é usado principalmente no tratamento de distúrbios do sono, a exemplo da insônia seja ela transitória, ocasional ou crônica.

“O Zolpidem causa um efeito sedativo por um curto espaço de tempo, de cerca de uma a quatro horas. Ele age no cérebro para induzir o sono, ajudando as pessoas a adormecerem mais rapidamente e a terem um sono mais profundo”, detalha.

O médico também pontua que o sedativo não deve ser usado sem indicação de um especialista, que analisa o caso do paciente, pois seus efeitos colaterais são severos. "O uso indiscriminado do Zolpidem pode causar efeitos como sonambulismo, alucinações e amnésia, também chamada de apagão", diz o médico.

Vicente de Paulo Ramatis fala sobre o uso do remédio Crédito: Divulgação

"O indivíduo não se lembra de nada após tomar o remédio, mas continua interagindo com o mundo e pode apresentar um comportamento estranho ou incomum" Vicente de Paulo Ramatis - Psiquiatra

Outro risco é a chamada amnésia anterógrada, um tipo de perda de memória que ocorre quando a pessoa não consegue se lembrar de acontecimentos recentes. A memória também pode ser afetada de outras maneiras, prejudicando o desempenho dos indivíduos em tarefas cotidianas, como estudos e trabalho. “Dificuldade de raciocínio e perda de atenção também estão entre as consequências”, pontua Ramatis.

Uso de longo prazo é contraindicado

Uma outra preocupação dos especialistas é que o Zolpidem não seja utilizado por longos períodos. Vicente de Paulo Ramatis explica que a indicação é sempre usar o medicamento por menos de um mês, afastando, assim, o risco de dependência. “Casos de dependência foram relatados com maior frequência em pacientes tratados com Zolpidem por mais de quatro semanas", evidencia o psiquiatra.

O tratamento por um prazo maior do que quatro semanas consecutivas, sem demais intervenções pertinentes a cada caso, pode aumentar o risco de dependência e provocar insônia de rebote e sintomas residuais diurnos. "Nos casos em que a dependência se instalar, é necessário o acompanhamento médico para o uso de outros medicamentos, como anticonvulsivantes, para uma retirada segura de zolpidem. Além do mais, é necessário investir em psicoterapia e grupos de mútua ajuda, ou até mesmo considerar a possibilidade de uma internação hospitalar dependendo da gravidade do caso", diz a psiquiatra Aline Sabino.