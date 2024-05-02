Madonna: evitar totalmente exposição ao sol é mesmo o ideal?

Madonna tem uma máxima desde jovem de não receber raios UV Crédito: Reprodução @madonna

Madonna, que está no Rio de Janeiro, fará um show na Praia de Copacabana no sábado (dia 4). Hospedada no Copacabana Palace, a cantora não saiu para passear na cidade e nem apareceu na janela do hotel para acenar para os fãs. Mesmo assim, curiosidades a seu respeito não param de surgir.

Com 65 anos, a cantora tem uma máxima desde jovem de não receber raios UV. Ela defende que isso ajudaria na saúde e na pele. Madonna já falou, em entrevista, que não quer contato com sol e também nunca usou cigarro: "Até eu ter dinheiro para comprar produtos específicos, evitar essas duas coisas me salvou".

Madonna afirmou que não quer fazer muitas cirurgias plásticas agora que está mais velha. O objetivo dela é ter a saúde fortalecida por conta própria. Quando vai à praia, por exemplo, usa roupas tapando o corpo quase inteiro e sempre um boné ou um chapéu.

Houve uma exceção em sua rotina quando enfrentou um período de coma induzido devido a uma infecção bacteriana. Os médicos recomendaram a exposição solar como parte do tratamento, o que a artista aceitou. "Eu odeio, mas fiz isso mesmo assim. Foi muito difícil para mim andar da minha casa até o quintal e sentar ao sol", lamentou Madonna.

A importância da vitamina D

Se expor ao sol nos horários recomendados - antes das 10 horas e após as 16 horas - é ideal para a vitamina D no nosso corpo. "Estudos comprovam que os níveis adequados de vitamina D são benéficos para a imunidade, a prevenção da osteoporose, a saúde hormonal, cardiovascular e o desempenho mental", diz a dermatologista Renata Bortolini.

A médica alerta que a exposição solar precisa ser com proteção . "A exposição ao sol com responsabilidade é fundamental. O recomendado é que 30 minutos ao dia são suficientes para o estímulo da produção de vitamina D e ainda a liberação de outras substâncias que regulam o ciclo circadiano e o humor", reforça a dermatologista.

Renata Bortolini fala sobre a exposição solar Crédito: Divulgação

"Caso faça exposição maior que esse período, a sugestão é usar roupas com proteção UV, chapéu, óculos e filtro solar e evitar exposições muito prolongadas, além de duas horas de iluminação direta" Renata Bortolini - Dermatologista

Com o processo de envelhecimento há a redução na produção da vitamina D, portanto, é aconselhável aos idosos realizar a exposição solar regular, aumentar o consumo de peixes, ovos e cogumelos e, se necessário, repor com vitaminas prontas. "Para pessoas como a cantora, que não tomam sol, o ideal é monitorar os níveis sanguíneos de vitamina D, mas sabemos que a exposição solar traz outros benefícios além dos níveis adequados da vitamina D", diz a dermatologista.

Hormônio para o corpo humano

A vitamina D é um importante hormônio para o corpo humano. Presente em diversas situações, ela regula a concentração de cálcio e fósforo, ajuda a fortalecer ossos e dentes e melhora o sistema imunológico, auxiliando inclusive na prevenção de doenças crônicas, como diabetes, obesidade e hipertensão arterial.

Segundo o endocrinologista Daniel Lerario, o nosso organismo produz a vitamina D sob a forma de vitamina D3 (colecalciferol), mas para que isso aconteça, é preciso que haja exposição da pele à luz solar.

A deficiência de vitamina D a longo prazo, explica o especialista, pode trazer diversos riscos à saúde, como gripes, resfriados e infecções. “Em casos mais extremos, poderá levar a aumento da pressão arterial, bem como predispor à intolerância à glicose e alterações na secreção de insulina, aumentando as chances de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Também pode estar associada a alterações ósseas, como a osteomalácia ou a osteoporose, nos adultos, e raquitismo, nas crianças”.