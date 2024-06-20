Entenda o choque séptico, causa da morte do cantor Chrystian

O cantor Chrystian, da dupla com Ralf, morreu de choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. As informações são do Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo. O artista chegou a ser internado, na noite desta quarta-feira, na unidade hospitalar, após passar mal.
O choque séptico é uma condição grave que ocorre em decorrência de uma infecção generalizada, conhecida como sepse. "Uma situação de falência orgânica causado pela má distribuição de sangue nos órgãos. Eles passam a receber pouco sangue arterial, pode haver parada cardíaca e falência múltipla dos órgãos levando à morte", explica o infectologista Luis Henrique Barbosa Borges, da Rede Meridional.
"As causas mais comuns são as infecções por bactérias, de modo geral. Mas, também podem ocorrer infecções por fungo ou vírus, com menor frequência"
O médico explica que os sintomas do choque séptico são febre, tremores, além de alguns sinais de má circulação de alguns órgãos, como: sonolência, torpor, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, diminuição do volume urinário e palidez cutânea. "São sintomas bem importantes que lembram uma síndrome séptica, principalmente quando estão associados com a hipotensão, queda da pressão arterial".
Por que a sepse acontece?
A sepse acontece quando um agente microbiano potente causa uma resposta inflamatória do corpo do hospedeiro, da pessoa que está sendo agredida por esse agente. "Quando essa resposta é muito forte e o indivíduo libera as suas proteínas ou substâncias mediadoras da inflamação, isso pode causar uma cascata irreversível, que leva a uma vasodilatação, seguido de uma má distribuição sanguínea. Isso ocasiona a má perfusão dos órgãos vitais. Porém, nem toda infecção vai levar a um choque séptico. Somente aquelas infecções causadas por agentes mais virulentos e agressivos", diz Luis Henrique Barbosa Borges.
As infecções que mais levam a sepse são as pneumonias, disparadamente a mais frequente. Em seguida, as infecções urinárias, aquelas que chamamos de pielonefrite, que atacam os rins e também as infecções relacionadas com procedimentos e feridas cirúrgicas.