Entenda o choque séptico, causa da morte do cantor Chrystian

"As causas mais comuns são as infecções por bactérias, de modo geral. Mas, também podem ocorrer infecções por fungo ou vírus, com menor frequência"

A sepse acontece quando um agente microbiano potente causa uma resposta inflamatória do corpo do hospedeiro, da pessoa que está sendo agredida por esse agente. "Quando essa resposta é muito forte e o indivíduo libera as suas proteínas ou substâncias mediadoras da inflamação, isso pode causar uma cascata irreversível, que leva a uma vasodilatação, seguido de uma má distribuição sanguínea. Isso ocasiona a má perfusão dos órgãos vitais. Porém, nem toda infecção vai levar a um choque séptico. Somente aquelas infecções causadas por agentes mais virulentos e agressivos", diz Luis Henrique Barbosa Borges.