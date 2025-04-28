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Se cuida

7 cuidados indispensáveis com os olhos no outono e no inverno

É importante adotar hábitos específicos para proteger a saúde ocular durante esses períodos.
Portal Edicase

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Publicado em 

28 abr 2025 às 12:59

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 12:59

A queda de temperatura também pode afetar a saúde dos olhos (Imagem: Gannvector | Shutterstock)
A queda de temperatura também pode afetar a saúde dos olhos Crédito: Imagem: Gannvector | Shutterstock
Com a queda das temperaturas, o aumento da poluição e o ressecamento do ar, os olhos também passam a sentir os efeitos típicos do outono e do inverno. Nessa época, é comum que as vias aéreas e as mucosas, incluindo a ocular, fiquem mais sensíveis, resultando em olhos secos, vermelhos e até irritados. 
Para prevenir esses incômodos e proteger a visão, o oftalmologista Dr. Marcelo Taveira lista sete cuidados essenciais com a saúde ocular durante as estações frias. Confira!

1. Hidrate os olhos com bons colírios lubrificantes

O ar seco aumenta a evaporação das lágrimas e, consequentemente, os casos de olho seco, principalmente em quem já tem predisposição. “O uso adequado de lágrimas artificiais é uma das formas mais eficazes de aliviar o desconforto e manter a superfície ocular saudável”, explica o médico.

2. Reduza a exposição ao ar-condicionado e aquecedores

Esses equipamentos diminuem ainda mais a umidade do ar. Sempre que possível, evite o uso prolongado ou utilize umidificadores de ambiente.

3. Use óculos de sol, mesmo em dias nublados

Os óculos de sol não servem apenas para proteger contra a luz solar, mas também contra o vento, que provoca uma evaporação mais rápida das lágrimas, e a poeira, que é um irritante natural aos olhos.

4. Invista em uma alimentação equilibrada

Alimentos como cenoura, peixes, vegetais verdes e frutas cítricas são aliados da visão. “ Nutrientes como a vitamina A, ômega 3 e antioxidantes ajudam a manter nosso organismo e também as estruturas oculares funcionando bem”, diz Dr. Marcelo Taveira. 
Lavar as mãos ajuda a prevenir doenças como a conjuntivite (Imagem: theshots.co | Shutterstock)
Lavar as mãos ajuda a prevenir doenças como a conjuntivite Crédito: Imagem: theshots.co | Shutterstock

5. Lave as mãos com frequência

Com o aumento das viroses respiratórias no frio, o risco de conjuntivites também cresce. Lavar bem as mãos ajuda a evitar o contágio por vírus e bactérias que podem afetar os olhos .

6. Evite coçar os olhos

Coçar os olhos pode causar microlesões e inflamações, além de facilitar a entrada de microrganismos. Se a coceira for persistente, procure orientação médica.

7. Faça consultas oftalmológicas regulares

Mesmo sem sintomas, exames de rotina ajudam a identificar precocemente alterações oculares e prevenir complicações. “Cuidar da saúde ocular deve ser uma prática constante, mas em períodos de clima mais seco e frio, essa atenção precisa ser redobrada”, finaliza o oftalmologista.
Por Sarah Monteiro

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