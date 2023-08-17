Afinal, por que você deve ter medo da hipertensão?

Hipertensão Arterial/ pressão alta Crédito: Shutterstock

Parece até início de história em quadrinho. E é! Pressão alta, meu bem, mata! Mata mais do que você pensa! Mata muito mais pelo desconhecimento do que por falta de assistência, pelo menos na maioria dos casos. Vamos lá?

Sabia que hipertensão é a mesma coisa que “pressão alta”? E sabia que, perto da metade dos hipertensos no mundo, sequer sabem que estão nessa condição de saúde? Imagine o que é viver com a doença sem saber disso e as suas consequências?

Sabia, ainda, que mais da metade dos pacientes que sabem que são hipertensos, não fazem seguimento ou tomam os seus medicamentos? E, por último, sabia que dos que tentam tratar, quase metade não controla a pressão? Estamos falando de gente que não faz o devido seguimento, não segue por completo as orientações dadas pelos médicos, não respeita horários e doses de medicamentos. Ah, e tem mais uma: sabia que dos que sabem, se consultam regularmente e tratam, boa parte deles, ainda assim, morre de causas cardiovasculares? Uai, então por que tratar?

Fácil! A pressão alta agride seu coração e vasos, te faz ficar nas primeiras posições da fila do infarto, derrame, dialise, das rupturas de aorta. E isso acarreta menos tempo de sobrevivência pior qualidade de vida e, por consequência, numa morte mais dolorosa. É simples assim: se você trata bem a sua pressão e mantém nos níveis e valores normais, seu corpo não te entende como hipertenso e você não sofre mais por isso.

E por que, então, mesmo nessa pequena parcela dos hipertensos que consegue diagnosticar, fazer seguimento e tratar de forma correta ainda morrem de causa cardiovascular? Primeiro, porque temos que morrer de algo nesta vida, e a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo! Segundo porque, geralmente, e isso se torna cada vez mais comum no mundo, o paciente que tem pressão alta é a mesma pessoa que tem diabetes, obesidade, colesterol, sedentarismo, fumante e assim por diante. Pode imaginar?

Aí meus caros, não adianta deitar num balde de captopril e dos outros tantos medicamentos que existem para tratar a pressão. Você está agredindo o coração de várias maneiras. Então, a regra para uma boa qualidade de vida, um bom tempo de vida, e uma vida sem sustos é: cuide-se! Por inteiro! E, se no meio disso tudo, você tiver pressão alta, calma! Vá junto, você e seu médico, resolver essa questão. Bora, levanta daí! Vamos do começo: você sabe se tem hipertensão? Liga lá e agenda sua consulta pra saber! Você que já sabe, já marcou o seu retorno? Liga lá e agenda!

E você que sabe e que já está em dia com seu médico, está seguindo as orientações? Tem feito atividade física, seguido dieta adequada, dormido bem e sabe os medicamentos na ponta da língua? Então parabéns! E você que deu algum “não” para as perguntas acima: coragem, meu bem! Esta é a parte mais difícil do processo. O resto é mole!

Alimentação saudável é aliada no combate à hipertensão Crédito: Shutterstock