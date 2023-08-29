Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Influenciadora morre após sofrer parada cardíaca em viagem a Gramado
Aos 33 anos

Influenciadora morre após sofrer parada cardíaca em viagem a Gramado

Larissa Borges, de 33 anos, passou mal no dia 20 de agosto e ficou internada por uma semana, mas não resistiu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2023 às 05:23

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 05:23

A influenciadora digital brasiliense Larissa Borges, de 33 anos, morreu nesta segunda-feira (28) após uma semana internada no Rio Grande do Sul em razão de uma parada cardíaca.
A jovem sofreu a parada cardíaca na cidade turística de Gramado no último dia 20 e ficou internada em coma por uma semana, informou a família da vítima nas redes sociais, destacando que a jovem "lutou corajosamente" durante o período.
Larissa Borges passou mal no dia 20 de agosto, ficou uma semana internada em um hospital da cidade, mas não resistiu
Larissa Borges passou mal no dia 20 de agosto, ficou uma semana internada em um hospital da cidade, mas não resistiu Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Na madrugada desta segunda, Larissa teve outra parada cardíaca, mas não resistiu e morreu.
Larissa, que era estudante de educação física, chegou a compartilhar fotos em Gramado em seu perfil no Instagram durante a viagem. Nos stories, ela posou para uma foto e escreveu: "Aproveitando cada pedacinho" [da viagem]".
A família da jovem, que tinha mais de 24 mil seguidores no Instagram, está pedindo doações para fazer o traslado do corpo de Gramado para Brasília, onde a influenciadora vivia, e arcar com as outras despesas associadas ao episódio. "Qualquer quantia, por menor que seja, fará a diferença e ajudará a aliviar o fardo financeiro que a família enfrenta durante este período tão desafiador, escreveram os familiares.
Nas redes sociais, a influenciadora costumava compartilhar dicas de rotina saudável, incluindo treinos que ela fazia na academia.
Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório da influenciadora.
FAMÍLIA DESCREVE JOVEM COMO 'AMÁVEL'
No anúncio de falecimento da jovem, os familiares escreveram que ela deixou um "legado de amor, alegria e determinação" e comentaram que ela "partiu de forma inesperada e deixou um vazio inimaginável em nossos corações".
Eles ainda afirmaram que Larissa tinha uma personalidade cativante e encantadora, e sempre trazia sorrisos para as pessoas que a cercavam. A influenciadora ainda foi definida como uma pessoa com energia cativante, que "deixará saudades em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la".
"Além de sua personalidade encantadora, Larissa também era uma pessoa dedicada e esforçada. Ela batalhou incansavelmente pela sua vida, enfrentando todos os obstáculos que uma mulher guerreira e determinada faz: sem reclamar. Larissa, sua partida deixa um vazio em nossos corações. Que sua alma descanse em paz e que sua memória seja sempre lembrada com carinho e gratidão", disse a família de Larissa, nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Três jovens morrem em grave acidente na BR 101 em Conceição da Barra
Imagem de destaque
As famílias que dizem terem sido enganadas por clínicas de fertilização: 'Quando meu filho nasceu, vi que algo estava errado'
Vista aérea do Porto de Vitória
Não há futuro com incoerência: é hora de um novo projeto para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados