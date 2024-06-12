Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • O que é pielonefrite, infecção que causou a internação de Preta Gil?
O que é pielonefrite, infecção que causou a internação de Preta Gil?

Na forma aguda, infecção bacteriana compromete o funcionamento dos rins. Se não tratada, pode evoluir para doença renal crônica, uma complicação grave em que os rins perdem sua função
Redação de A Gazeta

12 jun 2024 às 12:30

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 12:30

Preta Gil foi diagnosticada com pielonefrite Crédito: Reprodução @pretagil
Após passar quatro dias internada, Preta Gil contou, pelas redes sociais, que foi diagnosticada com pielonefrite, uma infecção bacteriana que afeta os rins. “Na semana passada, eu sentia muita dor, e naquele momento associei a uma dor muscular, não entendi que poderia ser um problema nos rins”, contou.
Preta fez um vídeo e explicou o que aconteceu com ela: "Prometi fazer esse vídeo para vocês para explicar o que aconteceu nesses últimos quatro dias. Eu fui diagnosticada com uma pielonefrite, que é uma infecção no rim, no meu caso, no direito".
A médica nefrologista Caroline Reigada explica que a pielonefrite é uma doença inflamatória infecciosa, que, muitas vezes, é causada por bactérias que sobem da bexiga para os rins. "Ela acomete o parênquima renal, onde se localizam as estruturas funcionais produtoras de urina, e a pelve renal, porção dilatada do rim. A bactéria penetra no organismo pela uretra, alcança a bexiga, sobe pelos ureteres e se instala em um ou nos dois rins, comprometendo seu funcionamento”. 
A pielonefrite pode ser aguda ou crônica e, nos dois casos, pode evoluir para uma lesão renal. A forma aguda surge de uma hora para outra, enquanto a crônica é relacionada a causas subjacentes como diabetes ou cálculos coraliformes. “Nesse caso, as infecções agudas repetidas ou mal curadas fazem os rins perderem sua capacidade de funcionamento aos poucos, levando à falência”, diz a médica nefrologista.

Sintomas da pielonefrite

Entre os sintomas, estão a febre, os calafrios, a sudorese, as náuseas, os vômitos e o mal-estar. “Muitos pacientes também sentem dor lombar e pélvica, no abdômen e nas costas; eles sofrem com urgência e dor para urinar, sinal de pus e de sangue na urina, que pode ficar turva e, em alguns casos, com cheiro fétido”. A médica lembra que a infecção bacteriana crônica pode provocar lesões irreversíveis nos rins.
A doença afeta mais mulheres que homens por razões anatômicas. “O tamanho da uretra feminina (3 cm) é muito mais curto do que a masculina (mede por volta de 12 cm) e está localizada próxima ao ânus, posição que favorece a entrada de micróbios especialmente durante o ato sexual”, explica Caroline Reigada. Pacientes com pedra nos rins, gravidez, malformações anatômicas, uso prolongado de cateteres urinários também são mais predispostos a sofrer com pielonefrite. “Quem tem sistema imunológico debilitado, refluxo vesicuretral (retorno de pequenas quantidades de urina da bexiga urinária para os ureteres e para os rins) e diabetes, rins policísticos, cistites de repetição também são mais afetados”, diz a nefrologista.
Caroline Reigada destaca que a pielonefrite tem cura, com tratamento com antibióticos que deve ser iniciado assim que a hipótese de infecção nos rins for levantada. “O objetivo é impedir que o agente infeccioso provoque lesões permanentes nesses órgãos ou que espalhe a infecção por todo o corpo, levando à falência de múltiplos órgãos. Analgésicos e anti-inflamatórios podem ser indicados para alívio da dor”, destaca.
Para evitar a pielonefrite, a médica recomenda beber bastante água, urinar sempre que sentir vontade, higienizar sempre e corretamente a área íntima (de frente para trás) e urinar logo após a relação sexual, como forma de eliminar as bactérias que por acaso tenham penetrado pela uretra. “Não se automedique nem suspenda o uso da medicação sem antes ouvir o que seu médico tem a dizer”, finaliza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados