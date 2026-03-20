Se cuida

Limão: 10 benefícios impressionantes para a saúde e formas criativas de usá-lo

Além do sabor refrescante, ele possui propriedades nutricionais que favorecem o bom funcionamento do organismo

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:14

Incorporar o limão à sua alimentação é uma maneira simples e saborosa de aproveitar seus nutrientes e reforçar a saúde no dia a dia Crédito: Imagem: kim7 | Shutterstock

Uma alimentação saudável não precisa ser complicada. Com escolhas simples e inteligentes, como adicionar frutas e vegetais frescos ao cardápio, você pode garantir uma dieta equilibrada, cheia de nutrientes e sabor. O limão, por exemplo, é uma das frutas cítricas mais versáteis e pode ser um aliado no seu dia a dia.

Além do sabor refrescante, ele possui propriedades nutricionais que ajudam a reforçar o sistema imunológico, apoiar a digestão e manter a saúde cardiovascular. Por isso, conheça os principais benefícios do limão e descubra como essa fruta pode ser a chave para uma alimentação mais saudável!

1. Alto teor de vitamina C

O limão é uma excelente fonte de vitamina C , um potente antioxidante que ajuda a combater os radicais livres e reduzir o estresse oxidativo nas células. A ingestão adequada desse nutriente melhora a função imunológica, reduz a inflamação e contribui para a saúde cardiovascular ao diminuir os níveis de colesterol ruim.

Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g de limão oferecem cerca de 38,2 mg de vitamina C. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária do nutriente para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres.

2. Propriedades antibacterianas e antifúngicas

O limão tem uma longa história de uso tradicional para o tratamento de infecções . “O limão é conhecido por ser uma rica fonte devitamina Ce por auxiliar no tratamento de gripes e resfriados. Porém, essa fruta também possui propriedades antibacterianas que melhoram sintomas da dor de garganta”, afirma a nutricionista Solange Ventura.

3. Efeito desintoxicante e digestivo

O ácido cítrico presente no limão estimula a produção de bile no fígado, facilitando a digestão das gorduras e a eliminação de toxinas. Ainda, os flavonoides dessa fruta ajudam a promover a digestão saudável, estimulando a secreção de sucos gástricos.

“O suco de limão antes das refeições é suficiente para manter uma boa digestão. Estudos mostraram que a vitamina C, contida nesse alimento, aumenta a absorção da vitamina B, encontrada em carnes e verduras”, conta Solange Ventura.

4. Ajuda a combater gastrite

Segundo Solange Ventura, o consumo do limão estimula a produção de carbonatos e bicarbonatos orgânicos no nosso corpo. “Além disso, o ácido cítrico se oxida, atuando como uma base, que, junto a outros componentes do limão, controla a acidez estomacal e elimina resíduos, regenerando os tecidos inflamados. Contudo, cabe salientar que o indivíduo com gastrite deve procurar um médico”, afirma.

5. Reduz o mau hálito

As propriedades antibacterianas e antifúngicas do limão também auxiliam no combate ao mau hálito. Isso porque elas ajudam a eliminar microrganismos presentes na boca e estimulam a produção de saliva, contribuindo para uma sensação de frescor e limpeza.

O consumo de limão pode aumentar a biodisponibilidade de ferro no corpo, reduzindo o risco de anemia Crédito: Imagem: Preecha2531 | Shutterstock

6. Proteção contra anemia

A vitamina C presente no limão melhora a absorção de ferro não heme, o tipo encontrado em alimentos vegetais . Quando combinado com fontes de ferro, como espinafre e leguminosas, o consumo dessa fruta pode aumentar a biodisponibilidade desse mineral, reduzindo o risco de anemia.

A deficiência de ferro — mais conhecida, em sua forma avançada, como anemia ferropriva — é uma condição que afeta cerca de 30% das mulheres brasileiras, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2022.

7. Apoio à saúde cardiovascular

O limão pode contribuir para a saúde cardiovascular por ser rico em vitamina C e compostos antioxidantes, como os flavonoides, que ajudam a combater os radicais livres e reduzir processos inflamatórios no organismo. Esses nutrientes favorecem a proteção dos vasos sanguíneos, melhoram a circulação e podem auxiliar na redução do colesterol LDL (considerado prejudicial), ao mesmo tempo em que contribuem para manter a pressão arterial sob controle.

No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do DataSUS, do Ministério da Saúde.

8. Favorece o controle da glicemia

O limão pode favorecer o controle da glicemia devido à presença de fibras solúveis, como a pectina, e de compostos antioxidantes que ajudam a desacelerar a absorção dos açúcares no organismo. Esse efeito contribui para evitar picos rápidos de glicose no sangue após as refeições, promovendo maior estabilidade nos níveis glicêmicos ao longo do dia.

O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas.

9. Prevenção de cálculos renais

O ácido cítrico no limão é capaz de ajudar a prevenir a formação de cálculos renais, especialmente os compostos por oxalato de cálcio. A ingestão de limonada ou água com limão aumenta a excreção de citrato, um inibidor natural da formação de cálculos. Este efeito, associado à hidratação adequada, pode ser benéfico para pessoas com tendência a desenvolver cálculos renais . Contudo, seu consumo não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

10. Favorece a saúde da pele

O limão favorece a saúde da pele principalmente por ser rico em vitamina C e antioxidantes. A vitamina C estimula a produção de colágeno, uma proteína essencial para manter a firmeza, elasticidade e aparência jovem da pele. Além disso, os antioxidantes presentes na fruta ajudam a combater os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce e pelo surgimento de rugas e manchas.

Como usar o limão e aproveitar seus benefícios

O limão é extremamente versátil e, para aproveitar todos os seus benefícios, pode ser incorporado à alimentação de várias formas, como:

In natura: consuma o limão fresco, espremido ou em fatias, para obter vitamina C, antioxidantes e fitoquímicos que fortalecem o sistema imunológico;

Suco natural: bata o limão com água e, se desejar, adoce com mel ou adoçante natural, lembrando que a ingestão deve ser moderada para proteger o esmalte dentário;

Smoothies e vitaminas: misture com outras frutas e vegetais para potencializar o valor nutricional da bebida;

Molhos, temperos e sobremesas: use suco ou raspas para realçar o sabor de saladas, carnes, peixes, molhos e doces;

Chás e infusões: adicione fatias ou suco de limão a chás de ervas, pois isso potencializa a ação antioxidante e favorece a hidratação.

O consumo de limão é considerado seguro para a maioria das pessoas, mas aqueles com sensibilidade gástrica, úlceras ou refluxo devem moderar a ingestão e buscar orientação profissional. Lembre-se: limão complementa hábitos saudáveis, mas não substitui acompanhamento médico ou tratamento específico.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta