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5 chás com marcela e seus benefícios para a saúde

Aprenda a preparar receitas deliciosas com essa erva para melhorar o funcionamento do corpo
Portal Edicase

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Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 16:44

Chá de marcela tradicional (Imagem: Antonio Meneghini | Shutterstock)
Chá de marcela tradicional Crédito: Antonio Meneghini | Shutterstock
A erva marcela é uma planta medicinal amplamente utilizada na medicina popular, especialmente na América do Sul. Suas flores e folhas são ricas em compostos antioxidantes, flavonoides e óleos essenciais que contribuem para suas propriedades terapêuticas. Ela possui ação anti-inflamatória, analgésica e calmante, o que a torna eficaz no alívio de dores de cabeça, cólicas, problemas digestivos e sintomas de ansiedade.
O chá de marcela, preparado principalmente com suas flores secas, é uma das formas mais comuns de consumo da erva. Ele auxilia na digestão, melhora o sono e pode ajudar a aliviar sintomas de resfriados e gripes, tornando-se uma opção natural e acessível para o cuidado com a saúde.
A seguir, confira cinco chás com marcela e seus benefícios para a saúde!

Chá de marcela tradicional

O chá de marcela é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, digestivas e calmantes. Ele ajuda a aliviar desconfortos estomacais, como indigestão e cólicas, além de promover o relaxamento e reduzir o estresse.

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Ingredientes:

  • 1 colher de chá de folhas secas de marcela
  • 200 ml de água

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione as folhas de marcela. Tampe e deixe em infusão por 15 minutos. Após, coe e sirva em seguida.

Chá de marcela com camomila

A camomila tem efeito relaxante e tranquilizante, ajudando a combater a insônia, a ansiedade e o estresse. Com a marcela, que também tem ação calmante, ela promove o alívio de tensões físicas e emocionais e favorece o sono.

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de folhas secas de marcela
  • 1 colher de sopa de flores secas de camomila
  • 1 xícara de chá de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de marcela e a camomila. Ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de marcela com hortelã

A hortelã tem propriedades refrescantes e antiespasmódicas, que auxiliam na melhora da digestão, redução de gases e alívio das náuseas. Quando combinada com a marcela, ela potencializa o alívio de desconfortos intestinais e ajuda a aliviar tensões musculares.

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de folhas secas de marcela
  • 1 colher de sopa de folhas frescas de hortelã
  • 1 xícara de chá de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de marcela e de hortelã. Ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
Chá de marcela com gengibre (Imagem: Rui Elena | Shutterstock)
Chá de marcela com gengibre Crédito: Rui Elena | Shutterstock

Chá de marcela com gengibre

O gengibre é excelente para estimular a digestão, aliviar náuseas e reduzir inflamações. Com a marcela, ele potencializa o efeito relaxante e anti-inflamatório, promovendo o alívio de dores no estômago.

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de folhas secas de marcela
  • 1 pedaço de gengibre descascado
  • 300 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparar

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de marcela e o gengibre e ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo e coe o chá. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de marcela com erva-doce

A erva-doce ajuda a combater náuseas e promove o alívio geral do corpo. Com a marcela, ela promove um efeito relaxante, alivia tensões e melhora a digestão.

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de folhas secas de marcela
  • 1 colher de sopa de sementes de erva-doce
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de marcela e as sementes de erva-doce. Ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e sirva em seguida.

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