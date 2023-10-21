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Saúde

Confira 3 receitas fit feitas com whey protein

Aprenda a preparar opções proteicas para otimizar o resultado do seu treino
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 11:54

Imagem Edicase Brasil
Smoothie de banana com whey sabor chocolate  Crédito: pilipphoto | Shutterstock
O whey protein é uma proteína de alta qualidade derivada do soro do leite, amplamente reconhecida pelo papel fundamental na nutrição e no condicionamento físico. Muito utilizado por atletas e entusiastas do mundo fitness que desejam melhorar o ganho de massa magra, ele é essencial para o crescimento e reparo muscular.
Procurando maneiras diferentes de incorporar esse queridinho dos amantes de academia em sua dieta? Para ajudá-lo, separamos três receitas deliciosas com whey protein. Confira!

Smoothie de banana com whey sabor chocolate

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 1 colher de sopa de whey protein em pó sabor chocolate
  • 1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar
  • 1 xícara de chá de leite de amêndoas
  • Gelo e mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, adicione a banana, o whey protein, o cacau em pó, o leite de amêndoa e o mel. Em seguida, acrescente gelo e bata tudo até obter uma consistência cremosa. Despeje em um copo e sirva.

Salada de quinoa com whey, abacaxi e nozes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 1/2 abacaxi cortado em pedaços
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • 1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã fresca
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de whey protein em pó sabor baunilha
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa , cubra com água, adicione uma pitada de sal e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra e reserve. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o abacaxi, as nozes, o whey e as folhas de hortelã. Depois, em um recipiente pequeno, misture azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino até obter um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e misture bem para incorporar os sabores. Em seguida, sirva.
Imagem Edicase Brasil
Muffins de whey com frutas vermelhas Crédito: Gosia1982 | Shutterstock

Muffins de whey com frutas vermelhas

Ingredientes

  • 1 ¼ de xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de whey protein em pó sabor baunilha
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1/4 de xícara de chá de leite desnatado
  • 1/4 de xícara de chá de iogurte natural
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1/2 xícara de chá de frutas vermelhas cortadas em cubos
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture uma xícara de chá de farinha de aveia, o whey protein e o fermento em pó. Reserve. Em outro recipiente, bata o ovo e adicione o leite desnatado, o iogurte integral e a essência de baunilha. Misture com os ingredientes reservados na tigela até obter uma massa homogênea. Adicione as frutas vermelhas delicadamente e misture bem.
Unte forminhas para muffins com azeite e o restante da farinha de aveia e distribua a massa em cada uma delas. Leve ao forno preaquecido a 180C por aproximadamente 25 minutos ou até que os muffins fiquem dourados e firmes. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme. Sirva em seguida.

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