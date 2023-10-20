7 opções de carboidrato de rápida absorção para consumir antes do treino

As frutas são opções de carboidrato de rápida absorção Crédito: oneinchpunch | Shutterstock

Os carboidratos são alimentos indispensáveis para uma dieta saudável e equilibrada. “O aporte adequado de carboidrato na alimentação melhora o desempenho durante o exercício, e uma ingestão inadequada desse nutriente pode causar cansaço e fadiga durante o treino […]”, explica a nutricionista Nathália Coimbra. Por isso, consumir alguns tipos de alimentos antes do treino são importantes para garantir um bom desempenho nos exercícios físicos.

A seguir, confira 7 opções de carboidrato de rápida absorção para inserir na rotina!

1. Frutas

As frutas são um exemplo saudável de carboidratos de rápida absorção para serem consumidos antes do treino. Pode-se optar por uma salada de frutas, por exemplo, e adicionar aveia em flocos para deixá-la mais nutritiva. “A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino.

2. Batata-doce

A batata-doce talvez seja um dos carboidratos de rápida absorção mais conhecidos para o consumo pré-treino. Esse alimento é rico em nutrientes, como o potássio, fibras e antioxidantes, além de vitamina A, C e B6. Ou seja, é capaz de fornecer energia antes do treino e ajuda a garantir uma dieta nutricional equilibrada e variada.

3. Panqueca de banana

[Edicase]Panqueca de banana ajuda a dar energia para o treino Crédito: irina2511 | Shutterstock

A banana por si é um alimento rico em diversos nutrientes, como o potássio, e uma fonte de carboidrato. Uma boa dica é consumi-la em forma de panqueca, utilizando aveia para dar mais textura e sabor. Inclusive, essa é uma combinação que proporciona muita energia.

4. Biscoito de arroz

O arroz é um alimento rico em carboidratos, sendo o amido um dos mais predominantes. Assim, consumir alimentos à base dele antes do treino é uma boa opção para ganhar energia. Como uma opção para o pré-treino, você pode optar por biscoitos de arroz.

5. Tapioca

Assim como o arroz, a tapioca também é um carboidrato rico em amido . Por isso, é indicada para antes do treino. Vale lembrar que esse também é um alimento sem glúten, sendo uma boa opção para quem não pode ingerir essa proteína.

6. Sucos

Ainda que o consumo da fruta inteira seja indicado, existem sucos de frutas que também são uma boa opção para antes do treino. Suco de uva e laranja, por exemplo, são ricos em frutose e glicose.

7. Mel