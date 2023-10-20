Câncer de mama: entenda a importância de fazer o exame de mamografia

A mamografia é o exame mais eficaz para detecção do câncer de mama, a neoplasia maligna que mais mata mulheres em todo o mundo. Neste mês, a campanha Outubro Rosa, voltada para a prevenção e conscientização da doença, reforça ainda mais a realização desse exame.

“Não tem como falar em conscientização sobre tumor maligno de mama sem enfatizar a importância da mamografia, um procedimento que ajuda a salvar vidas, visto que detecta a doença em sua fase inicial e o diagnóstico precoce aumenta bastante as chances de cura”, diz a ginecologista e mastologista Thaissa Tinoco.