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Outubro Rosa

Câncer de mama: entenda a importância de fazer o exame de mamografia

A mamografia é o exame mais eficaz para detecção do câncer de mama, a neoplasia maligna que mais mata mulheres em todo o mundo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 09:43

A mamografia é o exame mais eficaz para detecção do câncer de mama, a neoplasia maligna que mais mata mulheres em todo o mundo. Neste mês, a campanha Outubro Rosa, voltada para a prevenção e conscientização da doença, reforça ainda mais a realização desse exame.
“Não tem como falar em conscientização sobre tumor maligno de mama sem enfatizar a importância da mamografia, um procedimento que ajuda a salvar vidas, visto que detecta a doença em sua fase inicial e o diagnóstico precoce aumenta bastante as chances de cura”, diz a ginecologista e mastologista Thaissa Tinoco.
O recomendado é que o exame seja feito anualmente por todas as mulheres a partir dos 40 anos, mas em algumas situações é preciso realizar antes dessa idade. Entenda a importância da mamografia no vídeo. 

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