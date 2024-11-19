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Gastronomia

6 receitas com chia para ajudar a emagrecer

Aprenda a preparar opções saborosas e práticas para incluir na dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Novembro de 2024 às 19:44

Pudim de chia com manga e coco (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)
Pudim de chia com manga e coco Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
A chia é uma semente conhecida por trazer inúmeros benefícios para o corpo. Rica em vitaminas, nutrientes e proteínas, ela ajuda a combater problemas de saúde e é uma grande aliada das dietas, pois favorece o processo de emagrecimento ao proporcionar saciedade ao corpo. Além disso, o ômega 3 presente na chia ajuda a regular a pressão dos vasos sanguíneos.
A seguir, confira como preparar 6 receitas saudáveis e deliciosas com chia!

Pudim de chia com manga e coco

Ingredientes

  • 200mlde leite de coco
  • 3colheres de sopa de sementes de chia
  • 3colheres de sopade coco ralado
  • 2colheres de sopade mel
  • 1/2colher de chá de essência de baunilha
  • Polpa de 1 manga picada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite de coco, as sementes de chia, o coco ralado, o mel e a essência de baunilha e misture. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas. Após, retire da geladeira, adicione a manga e mexa. Sirva em seguida.

Bolo de milho-verde com chia

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de milho-verde fresco
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de coco ralado
  • 1/4 xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1/2 colher de café de sal
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a chia, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e as sementes de chia e bata novamente para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de milho, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia com chia

Ingredientes

  • 3 colheres de sopa de farelo de aveia
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 1 pitada de sal
  • Água para hidratar
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o farelo de aveia e a semente de chia e cubra com água. Deixe descansar por 5 minutos. Após, escorra a água, adicione o sal e misture. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma concha, disponha a massa na panela e cozinhe até dourar os dois lados. Sirva em seguida.
Creme de abóbora com chia (Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock)
Creme de abóbora com chia Crédito: Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock

Creme de abóbora com chia

Ingredientes

  • 1 abóbora cabotiá sem sementes e picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sobremesa de açafrão
  • 3 xícaras de chá de água
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abóbora, o açafrão e duas xícaras de chá de água e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Junte o restante da água, as sementes de chia e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Dica: sirva polvilhado com sementes de chia.

Mingau de chia com banana

Ingredientes

  • 1/2 xícarade chá de aveiaem flocos
  • 2colheres de sopasementes de chia
  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 1colher de sobremesade mel
  • 1 banana descascada e amassada
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a chia e o leite de amêndoas, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, adicione a banana, a aveia e o mel e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Desligue o fogo, espere esfriar, polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.

Omelete com chia

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 1 tomate sem sementes picado em rodelas
  • 1 fatia de queijo muçarela picada
  • 2 colheres de sopa de alho-poró picado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos e acrescente a chia, o queijo, a cebolinha, o alho-poró, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e transfira para uma frigideira untada com azeite. Leve ao fogo médio até dourar os dois lados. Desligue o fogo e transfira a omelete para um prato. Recheie com o tomate e dobre ao meio. Sirva em seguida.

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