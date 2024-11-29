7 receitas com grão-de-bico ricas em fibras

O grão-de-bico é uma leguminosa rica em fibras, vitaminas, proteínas e minerais essenciais para a saúde do corpo. Saboroso e versátil, pode ser combinado com diferentes tipos de ingredientes para realçar o seu sabor. Além disso, ajuda quem deseja manter uma alimentação equilibrada e saudável. A seguir, confira 7 receitas com grão-de-bico deliciosas para inserir no seu cardápio!
Hambúrguer de grão-de-bico com aveia
Ingredientes:
- 4 xícaras de chá de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 cebola descascada e picada
- Sal e azeite a gosto
- Águapara demolho
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Com cuidado, escorra a água e disponha os grãos em um recipiente com água gelada. Retire as cascas e reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o grão-de-bico e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Disponha os grãos em um liquidificador e triture bem. Acrescente a farinha de aveia e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, modele os hambúrgueres no formato de um círculo e frite em uma frigideira preaquecida a fogo médio com azeite. Sirva em seguida.
Dica: sirva com salada de repolho.
Nhoque de grão-de-bico ao molho de manteiga e sálvia
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1 gema de ovo
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 6 folhas de sálvia fresca
- Queijo parmesão ralado para finalizar
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
No processador, bata o grão-de-bico até obter uma massa homogênea. Adicione e misture a farinha, a gema de ovo, o sal e a noz-moscada até formar uma massa firme e macia. Se necessário, ajuste a farinha. Depois, faça rolinhos com a massa e corte em pedaços pequenos para formar os gnocchi.
Em uma panela grande, em fogo médio, cozinhe os gnocchi em água fervente até que subam à superfície. Retire e reserve. Em uma frigideira em fogo baixo, derreta a manteiga e acrescente a sálvia. Cozinhe até a manteiga ficar dourada e perfumada. Misture os gnocchi ao molho, mexa bem e finalize com parmesão ralado antes de servir.
Sopa de grão-de-bico e couve
Ingredientes:
- 500 g de grão-de-bico
- 2 colheres de sopa de azeite
- 200 g de filé de frango picado
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1 cebola-roxa descascada e picada
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 200 g de couve cortada em tiras
- Sal a gosto
- 1 l de água
- Água para demolho
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e deixe de molho em água por 4 horas. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o filé de frango e doure. Acrescente o grão-de-bico, a cenoura e o tomate e misture bem. Refogue por 2 minutos e, em seguida, junte a água. Depois que levantar fervura, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque a couve e leve novamente ao fogo médio até as folhas murcharem. Tempere com sal e sirva em seguida.
Grão-de-bico com espinafre
Ingredientes:
- 3 xícaras de chá de grão-de-bico
- 3 xícaras de chá de espinafre
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e páprica picante a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água, descasque o grão-de-bico e disponha sobre um recipiente. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente as folhas de espinafre e a páprica picante e mexa bem. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o espinafre com o grão-de-bico e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino, regue com um fio de azeite. Sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado com arroz.
Escondidinho de grão-de-bico com frango
Ingredientes:
Pasta de grão-de-bico
- 3 xícaras de chá de grão-de-bico
- 1/2 cebola descascada e picada
- 3 colheres de sopa de azeite
- 250 ml de água de cozimentodo grão-de-bico
- Sal a gosto
- Água
Recheio
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola descascada picada
- 1 tomate picado
- Sal, azeite e folhas de manjericão a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Pasta de grão-de-bico
Em uma panela de pressão, coloque o grão-de-bico, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 45 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água (reservando 250 ml da água). Após, transfira os grãos para um liquidificador, adicione a cebola, o azeite e o sal e bata até triturar bem. Aos poucos, acrescente a água do cozimento e bata até obter uma pasta. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Após, junte o frango desfiado, o tomate, as folhas de manjericão e misture bem. Tempere com sal. Desligue o fogo, despeje o recheio sobre um refratário untado com azeite e cubra com a pasta de grão-de-bico. Leve ao forno preaquecido a temperatura média para aquecer. Sirva em seguida.
Panqueca de grão-de-bico
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de grão-de-bico
- 2 colheres de sopa de sementes de linhaça dourada
- 1 colher de café de cúrcuma
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Óleo de coco para untar
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para um liquidificador e bata até obter uma pasta homogênea. Acrescente as sementes de linhaça, a cúrcuma, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e bata novamente para incorporar. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa e cozinhe por 8 minutos. Vire a massa para dourar o outro lado e sirva em seguida.
Pizza de grão-de-bico com legumes grelhados
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de orégano
- Água (se necessário)
Recheio
- 1 abobrinha cortada em fatias finas
- 1 berinjela cortada em rodelas
- 8 tomates-cerejas cortados ao meio
- 1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado
- 6 folhas de manjericão fresco
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
Modo de preparo:
No processador, bata o grão-de-bico cozido até formar uma pasta. Misture a farinha, o azeite, o sal e o orégano até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione água para dar liga. Abra a massa em uma forma untada, formando uma base fina. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Após, em uma frigideira antiaderente em fogo médio, grelhe os legumes (abobrinha, berinjela, tomate) até ficarem dourados. Retire a pizza do forno, espalhe o molho de tomate sobre a base e adicione os legumes grelhados e o queijo feta. Asse por mais 10 minutos. Finalize com manjericão fresco e sirva.