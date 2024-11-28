5 receitas para ajudar a combater a prisão de ventre

A prisão de ventre, ou constipação intestinal, é um problema gastrointestinal comum que dificulta a evacuação. Esta condição pode ser causada por diversos fatores, entre eles, a alimentação. Isso porque dietas pobres em fibras, compostas principalmente por alimentos ultraprocessados, gordurosos e com baixo teor de água, dificultam o trânsito intestinal.
Por outro lado, alimentos ricos em fibras, como grãos integrais, frutas, legumes e verduras, desempenham um papel essencial no funcionamento intestinal. “Favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, explica a nutricionista Ronimara Santos.
Por isso, confira 5 receitas indicadas pela nutricionista que vão te ajudar a combater a prisão de ventre!
Couve-flor gratinada
Ingredientes
- 1 colher de chá de amido de milho
- 100 ml de leite desnatado
- Floretes de 1 couve-flor cozidos
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o amido de milho e o leite e misture. Leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e orégano. Reserve. Em uma assadeira, coloque a couve-flor e cubra com o molho. Leve ao forno preaquecido na temperatura média para gratinar . Sirva em seguida.
Lasanha de berinjela
Ingredientes
- 3 berinjelas fatiadas no sentido do comprimento
- 500 g de carne moída
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de polpa de tomate
- 1/2 xícara de chá de água
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água fria
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as berinjelas e cubra com a água fria. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Adicione a água, a polpa de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos.
Enquanto isso, retire as fatias de berinjela da água e seque com papel-toalha. Após, em uma travessa, coloque um pouco de molho de carne e intercale as fatias de berinjela , finalizando com o vegetal. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.
Estrogonofe de cogumelo
Ingredientes
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 250 g de cogumelo Paris
- 150 g de cogumelo shitake
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 colher de chá de molho inglês
- 1/2 colher de sopa de páprica picante
- 1 pitada de noz-moscada
- Sal e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a manteiga e derreta. Junte os cogumelos e cozinhe por 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Após, coloque o sal, o molho inglês, a páprica e a noz-moscada e misture. Desligue o fogo e adicione o creme de leite e a salsinha. Misture e sirva em seguida.
Bolo de cenoura integral
Ingredientes
- 3 ovos
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de óleo de canola
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de aveia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Canela em pó a gosto
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Chocolate 70% cacau para a cobertura
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a canela, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Após, despeje a massa em uma forma redonda com furo central untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Salpique com canela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Enquanto isso, coloque o chocolate em um recipiente e leve ao micro-ondas por 30 segundos para derreter. Retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Cubra com o chocolate derretido e sirva em seguida.
Biscoito de coco
Ingredientes
- 6 colheres de sopa de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 1 1/2 xícara de chá de coco ralado
- 2 colheres de sopa de óleo
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de amido de milho
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture. Adicione o restante dos ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Achate com as mãos e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Repita o processo com toda a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.