5 receitas fit para incluir na dieta

As receitas fitness são uma excelente opção para quem deseja manter a dieta mesmo na correria do dia a dia. Saudáveis e simples de fazer, podem ser preparadas com diversos ingredientes.
E o melhor de tudo: ajudam o corpo a obter os nutrientes necessários, ao passo que oferecem uma refeição completa e deliciosa. A seguir, confira 5 receitas fit para variar o cardápio e manter a forma!
Barrinha de cereal
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de xilitol
- 1/2 xícara de chá de mel
- 1 xícara de chá de flocos de arroz
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/2 xícara de chá de cranberry desidratada
- 1 colher de sopa de óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque os flocos de arroz, a aveia em flocos, o xilitol, o mel, o cranberry e misture bem. Leve ao fogo médio, sem parar de mexer, até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira lisa com óleo de coco e despeje a massa sobre ela. Com a massa ainda quente, corte no formato de retângulos com espessura de 3 dedos. Aguarde esfriar, disponha as barrinhas em um recipiente e leve-as à geladeira por 20 minutos. Sirva em seguida.
Bolinho de mandioca com frango
Ingredientes:
- 300 g de mandioca descascada e cozida
- 3 ovos
- 3 colheres de sopa de farinha de amêndoas
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de farinha de linhaça
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango desfiado e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em um recipiente, coloque a mandioca, tempere com sal e amasse com a ajuda de um garfo. Acrescente 2 ovos, a farinha de amêndoas e misture bem. Polvilhe as mãos com farinha de amêndoas, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Recheie com o frango e faça bolinhas. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Em um recipiente, coloque o restante do ovo e, em outro, disponha a farinha de linhaça. Passe as bolinhas no ovo e na farinha. Unte uma assadeira com azeite e disponha as bolinhas. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Torta de maçã e banana
Ingredientes:
- 3 maçãs sem sementes e picadas
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 2 ovos
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de farelo de aveia
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
- Canela para polvilhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque as maçãs, a banana , o sal e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o farelo de aveia, o fermento químico e bata novamente para incorporar aos demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme, polvilhe com canela e sirva em seguida.
Muffin de abóbora com cacau
Ingredientes:
- 150 g de abóbora cozida e amassada
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 1 colher de sopa de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de xilitol
- 1 pitada de sal
- 1 colher de café de fermento químico em pó
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a abóbora , o ovo, o cacau, a farinha de amêndoas, o sal, a farinha de aveia e o xilitol e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar aos demais ingredientes. Distribua a massa em formas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Arroz de couve-flor
Ingredientes:
- 1 couve-flor
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 colher de chá de açafrão-da-terra
- 6 colheres de sopa de água
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
Lave a couve-flor em água corrente e separe os floretes. Coloque-os em um liquidificador e bata até que triturem bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a couve-flor e tempere com sal, pimenta-do-reino e açafrão-da-terra. Misture bem. Cubra com água e cozinhe em fogo baixo até que fique macia. Polvilhe com salsinha picada e sirva em seguida.
Omelete de claras com espinafre
Ingredientes:
- 4 claras de ovo
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1/4 de cebola picada
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 pitada de cúrcuma
Modo de preparo:
Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até dourar levemente. Em seguida, acrescente o espinafre e mexa até que ele murche. Reserve. Em uma tigela, bata as claras com um garfo ou fouet até ficarem levemente espumosas. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Na mesma frigideira em que refogou o espinafre, em fogo baixo, despeje as claras batidas. Deixe cozinhar até que as bordas comecem a firmar. Espalhe o espinafre refogado uniformemente sobre as claras. Dobre a omelete ao meio e cozinhe por mais 1-2 minutos para garantir que esteja bem firme. Sirva em seguida.
Quinoa com legumes salteados
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 1/2 abobrinha cortada em cubos pequenos
- 1 cenoura cortada em tiras finas
- 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa e a água. Adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio, deixe ferver, e depois reduza o fogo. Cozinhe com a panela semiaberta até que a água seja completamente absorvida (cerca de 15 minutos). Reserve.
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue rapidamente até dourar. Acrescente a cenoura e refogue por 2 minutos. Em seguida, adicione a abobrinha e o pimentão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Salteie os legumes por cerca de 5 minutos, ou até que fiquem cozidos, mas ainda crocantes.
Adicione a quinoa cozida à frigideira com os legumes. Misture bem para que os sabores se integrem. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, se necessário. Sirva em seguida.