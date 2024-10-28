7 receitas fit com peixe para começar a semana

As receitas com peixe oferecem uma excelente maneira de começar a semana com refeições leves, saudáveis e deliciosas. Isso porque essa é uma fonte de proteína magra rica em ômega 3, benéfico para o coração e o cérebro.
Além disso, ao escolher opções de preparo mais leves, é possível manter o sabor e a textura do alimento, ao mesmo tempo em que se reduz a ingestão de gorduras adicionais. A seguir, confira como preparar sete opções de pratos com peixe!
Salmão ao forno com molho de frutas
Ingredientes:
- 3 filés de salmão
- Suco de 1 toranja
- Gomos de 1 toranja
- Suco de 1 laranja
- Gomos de 1 laranja
- 1/2 xícara de chá de tomilho
- Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- 3 dentes de alho amassados
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture os sucos de laranja e toranja, o tomilho e a salsinha. Em outro recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e alho. Regue o salmão com o suco de laranja e toranja. Leve o peixe à geladeira por 30 minutos. Depois, coloque os filés de salmão em uma forma, regue com azeite e com o suco de laranja e toranja que restou no recipiente anterior. Coloque os gomos da laranja e da toranja por cima e em volta do peixe. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Ceviche de peixe branco com manga
Ingredientes:
- 300 g de filé de peixe branco (robalo ou tilápia)
- Suco de 2 limões
- 1 manga madura cortada em cubos
- 1 cebola-roxa fatiada
- 1 pimenta dedo-de-moça picada
- Sal, coentro fresco e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo:
Corte o peixe em cubos e, em um recipiente, marine no suco de limão por 20 minutos. Adicione a manga, a cebola-roxa, pimenta e coentro. Tempere com sal e azeite. Sirva fresco.
Peixe empanado saudável
Ingredientes:
- 6 filés de tilápia
- 2 xícaras de chá de aveia em flocos
- 1 ovo batido
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho amassados
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Leve à geladeira por 20 minutos. Depois, coloque o ovo batido em um recipiente e passe os filés de peixe. Em seguida, passe-os na aveia em flocos. Em uma forma untada com azeite, disponha os filés e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos, virando-os na metade do tempo. Desligue o forno e sirva o peixe a seguir.
Tartar de atum com abacate e gergelim
Ingredientes:
- 200 g de atum fresco cortado em cubos pequenos
- 1 abacate cortado em cubos
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de gergelim torrado
- Azeite, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture o atum com o suco de limão, o azeite e o gergelim. Adicione o abacate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o tartar em seguida.
Moqueca leve
Ingredientes:
- 400 g de cação cortado em pedaços
- 1 pimentão vermelho cortado em rodelas
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 2 tomates picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 200 ml de leite de coco caseiro
- 1 colher de sopa de coentro picado
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o pimentão. Adicione o tomate, o leite de coco e a água e mexa. Acrescente o peixe e deixe cozinhar por 15 minutos ou até ficar macio. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e adicione o coentro. Sirva em seguida.
Peixe assado com vinho branco
Ingredientes:
- 500 g de filé de tilápia
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- 2 cebolas cortadas em rodelas
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de coentro picado
- 4 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de louro a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e alho. Em seguida, regue o peixe com o vinho branco e salpique a salsinha e o coentro. Leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire os filés da geladeira e transfira-os para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Disponha as cebolas em volta do peixe e as folhas de louro por cima. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Sirva em seguida.
Linguado com crosta de castanhas
Ingredientes:
- 4 filés de linguado
- 3 colheres de sopa de coentro picado
- 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju
- 1/2 xícara de chá de amêndoas
- 4 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada
- 1 ovo
- Suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. No liquidificador, triture a castanha-de-caju e as amêndoas. Em um recipiente, misture a farinha de linhaça dourada com a castanha-de-caju e as amêndoas trituradas. Passe os filés de peixe no ovo batido e, em seguida, na mistura de castanha-de-caju, amêndoas e farinha de linhaça.
Coloque os filés em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.