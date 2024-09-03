Conheça 5 receitas de peixe recheado para o dia a dia

Se você está em busca de novos pratos para o almoço, que tal experimentar os peixes recheados? Gostosos e nutritivos, eles são a escolha ideal para diversificar o cardápio com combinações variadas.
Além disso, são fáceis de fazer e proporcionam a oportunidade de explorar sabores diferentes. A seguir, confira como preparar algumas opções:
SALMÃO RECHEADO COM ESPINAFRE E RICOTA
Ingredientes:
- 4 pedaços grossos de salmão
- 250g de folhas de espinafre picadas
- 2 xícaras de chá de creme de ricota
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 xícara (chá) de suco de limão-siciliano
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
- Rodelas de limão-siciliano para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o espinafre, o alho e refogue até as folhas murcharem. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o creme de ricota e mexa para incorporar. Reserve.
Com a ajuda de uma faca, corte o centro dos pedaços de salmão no sentido da lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com o espinafre e disponha-os em um refratário untado com azeite. Regue com suco de limão e disponha as rodelas sobre o peixe. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
PEIXE RECHEADO COM PIRÃO
Ingredientes:
- 1 kg de tainha sem cabeça, sem rabo e limpa
- 3 colheres (sopa) de suco de limão
- 1 xícara (chá) de vinho branco seco
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal derretida
- 1/5 xícara (chá) de água
- 1/5 xícara (chá) de farinha de mandioca
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente com tampa, coloque o peixe e tempere com suco de limão, vinho, sal e pimenta-do-reino. Tampe e leve à geladeira por 4 horas, virando na metade do tempo. Após, transfira o peixe com a marinada para uma assadeira, regue com a manteiga e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar.
Retire do forno, reserve o peixe e transfira o líquido para uma panela. Adicione a água e a farinha de mandioca e leve ao fogo médio por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma faca, corte o centro do peixe no sentido lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com o pirão e sirva em seguida.
PEIXE RECHEADO COM VEGETAIS
Ingredientes:
- 1 kg de robalo inteiro e limpo
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
- 2 talos de aipo cortado em fatias
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres (sopa) de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
- Azeite para untar e regar
Modo de preparo:
Em um recipiente com tampa, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho. Tampe e leve à geladeira por 4 horas, virando na metade do tempo. Após, retire o peixe da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte o centro dele no sentido da lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com metade da cebola e dos pimentões e feche com palitos.
Disponha em uma assadeira untada com azeite e preencha as laterais com o restante da cebola e pimentões. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Retire do forno e tire os palitos. Polvilhe com o aipo e coentro e sirva em seguida.
PEIXE RECHEADO COM FAROFA
Ingredientes:
Peixe
- 1 peixe namorado inteiro e limpo
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar e regar
Farofa
- 200g de bacon cortado em cubos
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 maço de couve fatiado
- 3 xícaras (chá) de farinha de mandioca
- 2 ovos cozidos, descascados e picados
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Farofa
Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para fritar. Adicione a manteiga, a cebola e o alho e refogue por três minutos. Acrescente a couve e refogue até murchar. Por último, coloque a farinha de mandioca, os ovos, o sal e o cheiro-verde. Mexa para incorporar e desligue o fogo. Reserve.
Peixe
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Após, com a ajuda de uma faca, corte o peixe no sentido horizontal, sem separar completamente as partes. Recheie com a farofa e prenda com palitos. Transfira para uma assadeira untada com azeite e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, retire os palitos e sirva em seguida.
PEIXE RECHEADO COM CAMARÃO
Ingredientes:
Peixe
- 1/5 kg de anchova limpa e sem espinhas
- Suco de 1 limão
- 1 colher (sopa) de azeite
- 500g de batata descascada e cortada em rodelas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar e regar
Recheio
- 1 colher (sopa) de azeite
- 1/5 cebola descascada e picada
- 1 xícara (chá) de polpa de tomate
- 500g de camarões limpos
- 2 colheres (sopa) de coentro picado
- 1 xícara (chá) de farinha de milho
Modo de preparo:
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a polpa de tomate, os camarões, o sal, a pimenta-do-reino e refogue por 3 minutos. Junte o coentro e a farinha de milho e refogue até ficar crocante. Desligue o fogo e reserve.
Peixe
Em uma tábua, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, corte-o no sentido horizontal, sem separar completamente as partes. Recheie com a mistura reservada e feche com palitos. Unte uma assadeira com azeite e cubra com as batatas. Disponha o peixe sobre os legumes e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos. Retire do forno, tire os palitos e sirva em seguida.