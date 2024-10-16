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Praticidade

4 receitas de pão fit para o café da tarde

Aprenda a preparar pães saborosos e que ajudam a manter uma dieta equilibrada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 14:36

Pão de aveia com castanhas e linhaça (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)
Pão de aveia com castanhas e linhaça (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) Crédito:
As receitas de pão fit para o café da tarde são uma excelente opção para quem busca um lanche saudável e prático. Esses pães são feitos com ingredientes nutritivos, como farinhas integrais, legumes e sementes, que proporcionam uma textura leve e um sabor delicioso. Pensando nisso, separamos 4 receitas de pão fit para deixar o seu café da tarde mais saudável e saboroso. Confira!

Pão de aveia com castanhas e linhaça

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/4 xícara de chá de castanha-de-caju picadas
  • 2 colheres de sopa de farinha de linhaça
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de linhaça para enfarinhar

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Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a farinha de linhaça, as castanhas picadas e o sal. Adicione o ovo, o óleo de coco e o leite de amêndoas, misturando bem até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento por último e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos. Deixe esfriar e sirva em seguida. 

Pão fit de batata-doce

Ingredientes:

  • 200 g de batata-doce cozida e amassada
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a batata-doce, os ovos e o azeite até obter uma massa homogênea consistente. Acrescente a farinha e o sal e misture. Adicione o fermento e mexa levemente. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos ou até dourar. Sirva em seguida. 
Pão de cenoura integral (Imagem: A_Lein | Shutterstock)
Pão de cenoura integral (Imagem: A_Lein | Shutterstock) Crédito:

Pão de cenoura integral

Ingredientes:

  • 1 cenoura ralada
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de mel
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a cenoura ralada, o mel, o ovo e o azeite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha integral, a aveia e o sal. Misture bem e adicione o fermento. Mexa e despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida. 

Pão fit de abóbora com chia

Ingredientes:

  • 100 g de abóbora japonesa cozida e amassada
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de chia
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a abóbora amassada, os ovos e o azeite até formar uma massa homogênea. Adicione a farinha, a chia e o sal, misturando bem. Acrescente o fermento e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida. 

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