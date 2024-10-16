4 receitas de pão fit para o café da tarde

As receitas de pão fit para o café da tarde são uma excelente opção para quem busca um lanche saudável e prático. Esses pães são feitos com ingredientes nutritivos, como farinhas integrais, legumes e sementes, que proporcionam uma textura leve e um sabor delicioso. Pensando nisso, separamos 4 receitas de pão fit para deixar o seu café da tarde mais saudável e saboroso. Confira!
Pão de aveia com castanhas e linhaça
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/4 xícara de chá de castanha-de-caju picadas
- 2 colheres de sopa de farinha de linhaça
- 1 ovo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de linhaça para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a farinha de linhaça, as castanhas picadas e o sal. Adicione o ovo, o óleo de coco e o leite de amêndoas, misturando bem até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento por último e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos. Deixe esfriar e sirva em seguida.
Pão fit de batata-doce
Ingredientes:
- 200 g de batata-doce cozida e amassada
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture a batata-doce, os ovos e o azeite até obter uma massa homogênea consistente. Acrescente a farinha e o sal e misture. Adicione o fermento e mexa levemente. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
Pão de cenoura integral
Ingredientes:
- 1 cenoura ralada
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de mel
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a cenoura ralada, o mel, o ovo e o azeite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha integral, a aveia e o sal. Misture bem e adicione o fermento. Mexa e despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
Pão fit de abóbora com chia
Ingredientes:
- 100 g de abóbora japonesa cozida e amassada
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de chia
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture a abóbora amassada, os ovos e o azeite até formar uma massa homogênea. Adicione a farinha, a chia e o sal, misturando bem. Acrescente o fermento e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.