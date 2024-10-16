4 receitas de pão fit para o café da tarde

Pão de aveia com castanhas e linhaça (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) Crédito:

As receitas de pão fit para o café da tarde são uma excelente opção para quem busca um lanche saudável e prático. Esses pães são feitos com ingredientes nutritivos, como farinhas integrais, legumes e sementes, que proporcionam uma textura leve e um sabor delicioso. Pensando nisso, separamos 4 receitas de pão fit para deixar o seu café da tarde mais saudável e saboroso. Confira!

Pão de aveia com castanhas e linhaça

Ingredientes:

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 xícara de chá de castanha-de-caju picadas

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

1 ovo

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de óleo de coco

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de linhaça para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a farinha de linhaça, as castanhas picadas e o sal. Adicione o ovo, o óleo de coco e o leite de amêndoas, misturando bem até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento por último e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos. Deixe esfriar e sirva em seguida.

Pão fit de batata-doce

Ingredientes:

200 g de batata-doce cozida e amassada

2 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a batata-doce, os ovos e o azeite até obter uma massa homogênea consistente. Acrescente a farinha e o sal e misture. Adicione o fermento e mexa levemente. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Pão de cenoura integral (Imagem: A_Lein | Shutterstock) Crédito:

Pão de cenoura integral

Ingredientes:

1 cenoura ralada

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

1 colher de chá de mel

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a cenoura ralada, o mel, o ovo e o azeite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha integral, a aveia e o sal. Misture bem e adicione o fermento. Mexa e despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Pão fit de abóbora com chia

Ingredientes:

100 g de abóbora japonesa cozida e amassada

2 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de chia

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo: