Confira 5 receitas saudáveis e deliciosas com brócolis

Os vegetais são essenciais para uma alimentação saudável e equilibrada, pois oferecem muitos benefícios para a saúde. O brócolis, por exemplo, é altamente nutritivo, ajuda na digestão e a fortalecer o sistema imunológico, além de ser uma excelente fonte de fibras, auxiliando na redução do colesterol ruim (LDL).
“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas deliciosas e nutritivas com brócolis para você incluir na dieta!
TIRAS DE BIFE COM BRÓCOLIS
Ingredientes:
- 500g de alcatra cortada em tiras
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Floretes de 1 brócolis
- 20ml de vinagre de arroz
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 xícara de chá de caldo de legumes
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, pimenta-do-reino e vinagre de arroz. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Em um recipiente, dilua o amido de milho no caldo de legumes. Acrescente o brócolis à panela com a carne e misture. Adicione o caldo de legumes e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo e sirva em seguida.
TORTA DE BRÓCOLIS COM FRANGO
Ingredientes:
- Floretes de 1 brócolis cozido
- 1 xícara de chá e cenoura descascada, picada e cozida
- 3 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 clara de ovo
- 2 colheres de sopa de creme de ricota
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o brócolis, o frango e a cebola e bata até obter uma consistência homogênea. Junte a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e bata novamente para incorporar. Unte um refratário com azeite, disponha metade da massa e cubra com a cenoura e o creme de ricota. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
BRÓCOLIS COM ALHO AO FORNO
Ingredientes:
- Floretes de 1 brócolis
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma assadeira, coloque o brócolis e o alho e misture. Em um recipiente, misture o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Regue os brócolis com a mistura e leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Sirva em seguida.
HAMBÚRGUER DE BRÓCOLIS
Ingredientes:
- Floretes de 1 brócolis picados
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de farelo de aveia
- 1 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de sementes de gergelim
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os floretes de brócolis e os ovos e misture. Adicione o farelo de aveia, a cebola, o gergelim e o sal e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Repita o processo com toda a massa e coloque os hambúrgueres em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar, virando na metade do tempo para assar os dois lados. Sirva em seguida.
FAROFA DE BRÓCOLIS
Ingredientes:
- 1 ovo
- Floretes de 1 brócolis
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 50 g de farinha de mandioca
- Água
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o brócolis, cubra com água e leve ao fogo médio até ficar macio. Desligue o fogo e escorra a água. Aguarde esfriar e pique os floretes. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer.
Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o ovo e cozinhe por 8 minutos. Junte o brócolis e a farinha de mandioca e mexa até a farinha ficar levemente dourada. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.