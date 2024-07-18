Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saudável

Confira 5 receitas saudáveis e deliciosas com brócolis

Torta, hambúrguer e farofa são algumas das sugestões nutritivas de preparo com o ingrediente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Tiras de bife com brócolis  Crédito: Anton Chernov | Shutterstock
Os vegetais são essenciais para uma alimentação saudável e equilibrada, pois oferecem muitos benefícios para a saúde. O brócolis, por exemplo, é altamente nutritivo, ajuda na digestão e a fortalecer o sistema imunológico, além de ser uma excelente fonte de fibras, auxiliando na redução do colesterol ruim (LDL).
“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas deliciosas e nutritivas com brócolis para você incluir na dieta!

TIRAS DE BIFE COM BRÓCOLIS

Ingredientes:

  • 500g de alcatra cortada em tiras
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Floretes de 1 brócolis
  • 20ml de vinagre de arroz
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, pimenta-do-reino e vinagre de arroz. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Em um recipiente, dilua o amido de milho no caldo de legumes. Acrescente o brócolis à panela com a carne e misture. Adicione o caldo de legumes e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo e sirva em seguida.

TORTA DE BRÓCOLIS COM FRANGO 

Ingredientes:

  • Floretes de 1 brócolis cozido
  • 1 xícara de chá e cenoura descascada, picada e cozida
  • 3 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 clara de ovo
  • 2 colheres de sopa de creme de ricota
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o brócolis, o frango e a cebola e bata até obter uma consistência homogênea. Junte a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e bata novamente para incorporar. Unte um refratário com azeite, disponha metade da massa e cubra com a cenoura e o creme de ricota. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

BRÓCOLIS COM ALHO AO FORNO

Ingredientes:

  • Floretes de 1 brócolis
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque o brócolis e o alho e misture. Em um recipiente, misture o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Regue os brócolis com a mistura e leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Hambúrguer de brócolis Crédito: Africa Studio | Shutterstock

HAMBÚRGUER DE BRÓCOLIS

Ingredientes:

  • Floretes de 1 brócolis picados
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de farelo de aveia
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de sementes de gergelim
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os floretes de brócolis e os ovos e misture. Adicione o farelo de aveia, a cebola, o gergelim e o sal e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Repita o processo com toda a massa e coloque os hambúrgueres em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar, virando na metade do tempo para assar os dois lados. Sirva em seguida.

FAROFA DE BRÓCOLIS

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • Floretes de 1 brócolis
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 50 g de farinha de mandioca
  • Água
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o brócolis, cubra com água e leve ao fogo médio até ficar macio. Desligue o fogo e escorra a água. Aguarde esfriar e pique os floretes. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer.
Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o ovo e cozinhe por 8 minutos. Junte o brócolis e a farinha de mandioca e mexa até a farinha ficar levemente dourada. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.

Veja Também

Conheça 5 receitas surpreendentes com berinjela

De massa a quibe, conheça cinco receitas com couve-flor

Batata gratinada com bacon e brócolis é acompanhamento curinga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos
Imagem de destaque
Vitória anuncia nova comandante da Guarda Municipal após morte de Dayse

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados