Restaurantes do ES lançam pratos para comemorar o Dia dos Pais

Casa de parrilha, bistrô e gelateria fazem parte da seleção do HZ, que reúne 10 dicas para o almoço em família no domingo (10)

Quer almoçar fora no Dia dos Pais mas ainda não escolheu o restaurante para comemorar com sua família? Então, fique de olho na lista que HZ preparou, com 10 dicas especiais para curtir neste domingo, 10 de agosto. >

10 dicas de onde comer no Dia dos Pais:

Gelateria combina café e uísque no Dia dos Pais

A rede de gelaterias Borelli vai celebrar o Dia dos Pais com uma nova receita na vitrine. Trata-se do Opera Brand, inspirado em uma tradicional sobremesa francesa, o gâteau opera. O gelato criado pela marca combina o sabor do café a um toque de uísque e avelã. A novidade estará disponível entre os dias 8 e 18 de agosto nas gelaterias do Shopping Vitória e da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto. A Borelli conta ainda com unidades em Vila Velha e Serra, e chegará em breve a Linhares, no Norte do Espírito Santo. Mais informações: @gelatoborellioficial.