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Domingo

5 receitas para o café da manhã do Dia dos Pais

Aprenda a preparar opções saborosas, como tostada, quiche e muffin, para servir na data
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Quiche com queijo e pera  Crédito: IriGri | Shutterstock
Celebrar o Dia dos Pais é uma oportunidade maravilhosa para mostrar gratidão e amor por meio de pequenos gestos. Preparar um café da manhã especial, nesse cenário, se mostra como uma das maneiras mais sinceras de expressar carinho, pois envolve tempo, dedicação e o prazer de compartilhar momentos felizes à mesa.
Abaixo, confira cinco receitas para o café da manhã do Dia dos Pais!

QUICHE DE QUEIJO E PERA

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 200g de farinha de trigo
  • 100g de manteiga gelada em cubos
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de água gelada
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Recheio: 
  • 200g de queijo camembert
  • 2 peras maduras, descascadas e fatiadas
  • 3 ovos
  • 200 ml de creme de leite fresco
  • 100 ml de leite
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de alecrim fresco picado
  • 1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo:

Massa - Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, misture até obter uma farofa grossa. Em seguida, acrescente o ovo e a água gelada, uma colher de sopa de cada vez, misturando até formar uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Depois, abra a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e coloque em uma forma de torta com fundo removível. Forre com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Depois, retire o papel-manteiga e asse por mais 10 minutos ou até a massa estar levemente dourada.
Recheio - Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos, o creme de leite e o leite até ficar homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino, noz-moscada e alecrim picado. Depois, distribua as fatias de pera sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura sobre as peras. Corte o queijo em fatias e distribua sobre a quiche. Em seguida, leve ao forno médio preaquecido por 30-35 minutos ou até o recheio estar firme e dourado.

MUFFINS DE BLUEBERRY COM LIMÃO

Ingredientes:

  • 1 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de chá de fermento em pó
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/3 de xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 ovo
  • 1/3 de xícara de chá de leite
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 xícara de chá de blueberries frescas ou congeladas
  • Raspas de 1 limão

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento e o sal até ficar homogêneo. Em outra tigela, bata o óleo, o ovo, o leite e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Adicione a mistura líquida aos ingredientes secos e mexa até incorporar. Acrescente as blueberries e as raspas de limão, misturando delicadamente. Distribua a massa nas forminhas para muffins de silicone e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos. Sirva em seguida.

TOSTADA DE ABACATE COM OVO POCHÉ

Ingredientes:

  • 2 fatias de pão integral
  • 1 abacate maduro
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • Folhas de coentro para decorar
  • Água

Modo de preparo:

Toste, em uma frigideira em fogo médio, as fatias de pão até ficarem douradas e crocantes. Em um recipiente, amasse o abacate com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe a mistura de abacate sobre as fatias de pão tostado.
Para o ovo pochê, ferva água em uma panela, em fogo médio, e adicione o vinagre. Quebre um ovo em uma tigela pequena e deslize cuidadosamente na água fervente. Cozinhe por 3-4 minutos ou até a clara estar firme e a gema ainda mole. Retire com uma escumadeira e coloque sobre a tostada de abacate. Decore com folhas de coentro e sirva imediatamente.
Imagem Edicase Brasil
Bolo de fubá  Crédito: Álbori Ribeiro | ShutterStock

BOLO DE FUBÁ

Ingredientes:

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o óleo e o leite até obter uma mistura homogênea. Depois, em uma tigela, misture o fubá, a farinha de trigo e o fermento. Adicione a mistura do liquidificador e mexa até incorporar. Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até que o bolo esteja dourado. Sirva em seguida.

PÃO DE BANANA COM NOZES

Ingredientes:

  • 3 bananas maduras amassadas
  • 1/3 de xícara de chá de manteiga derretida
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 pitada de sal
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture as bananas amassadas com a manteiga derretida. Adicione o açúcar mascavo, o ovo, a essência de baunilha, o bicarbonato de sódio e o sal. Misture até ficar homogêneo. Em seguida, incorpore a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea.
Adicione as nozes picadas e misture novamente. Despeje a massa em uma forma de pão untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50-60 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

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