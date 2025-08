Dia dos Pais: 50 sugestões de presentes de beleza para eles

O Dia dos Pais está chegando. E que tal fugir do tradicional e apostar em presentes que cuidam do bem-estar e da autoestima dele? Cada vez mais homens têm se dedicado a uma rotina de cuidados pessoais, e este é o momento perfeito para incentivá-lo a se mimar.



O mercado oferece uma variedade incrível de itens pensados para a pele, cabelo e barba masculinas, combinando tecnologia e ingredientes poderosos para resultados visíveis. Preparamos um guia com sugestões para agradar diferentes estilos de pais. De perfumes a cremes para o rosto, de loções para barbear a itens de bem-estar, selecionamos os melhores gifts para eles. Confira!