Diversas texturas

Dia do Batom: veja 16 produtos incríveis que custam até R$ 100

Desde os tons vibrantes que transmitem ousadia até os nudes discretos que exalam elegância, a variedade de cores e texturas disponíveis no mercado é imensa

Desde os tons vibrantes que transmitem ousadia até os nudes discretos que exalam elegância, a variedade de cores e texturas disponíveis no mercado é imensa. Para cada ocasião ou estilo, existe um batom ideal. Além da cor, a textura e o acabamento do batom também fazem toda a diferença, como matte, cremoso e com brilho. Confira a nossa seleção para celebrar o Dia do Batom!>