Linhares ganha restaurante especializado em frutos do mar; conheça

Robalo foi inaugurado em abril, no bairro Três Barras. Veja também: feira de comida artesanal no Macunaíma e brunch de Dia das Mães no Sheraton

Publicado em 8 de maio de 2025 às 17:20

Arroz de moqueca com caranguejo desfiado, robalo, queijo e aipim crocante Crédito: Nicolas Resende

Robalo, o mais novo restaurante de Linhares, promete movimentar a cena gastronômica da cidade no Norte do Espírito Santo com um menu que traz em destaque moquecas e pratos à base de frutos do mar, com espaço para risotos e parmegianas. >

Comandado pelos empresários Elias e Elisa Goltara, pai e filha, o local foi inaugurado no último dia 10 de abril, onde funcionava a casa noturna Let's, no bairro Três Barras. Seu ambiente, com capacidade para 100 pessoas sentadas, é totalmente coberto e climatizado - dos banheiros à brinquedoteca, que tem recreador disponível. >

O cardápio foi criado pelo chef Enrico Toniato (@chef.enricoo), responsável pela consultoria na cozinha, e o bartender Adão Thomes (@adaop_bar) assina a carta de coquetéis. O projeto arquitetônico foi feito pela linharense Melina Menezes (@melina_menezes). >

Restaurante comporta até 100 pessoas e é 100% climatizado Crédito: Nicolas Resende

Desde a inauguração, o carro-chefe tem sido o Robalo ao Estilo do Chef, um arroz cremoso de moqueca com caranguejo desfiado e pedacinhos de robalo, gratinado com queijo e coberto por aipim crocante (R$ 184, para compartilhar). Na ala das moquecas, a mais pedida é a de robalo (a partir de R$ 195). No preparo da famosa receita capixaba, também são usados peixes como dentão, dourado, cação e tilápia. >

Robalo: drinque de vodca sabor pera com abacaxi, suco de limão e vermute seco Crédito: Nicolas Resende

O restaurante serve pratos executivos no almoço, de terça a sexta, das 11h às 15h, e as opções custam entre R$ 49 e R$ 69 (individuais). Nos mesmos dias da semana, das 18h às 20h, há happy hour com rodada dupla de chope produzido pela cervejaria Três Torres, de João Neiva. >

Aos sábados e domingos, a atração é o caranguejo, disponível no almoço e no jantar, de acordo com o período de defeso. >

O Robalo funciona de terça a domingo no almoço, das 11h às 15h, e no jantar de quarta a sábado, das 18h às 23h. Acesso à área kids: R$ 15. Av. Genésio Durão, 15, Três Barras, Linhares. Mais informações: @robalorestaurante. >

Vila Velha terá feira de comida artesanal

A cozinha experimental Macunaíma promove neste sábado (10), das 15h às 20h, a primeira edição da Feira de Comida Artesanal, com entrada gratuita. >

O espaço fica em Vila Velha e vai reunir 11 expositores capixabas, que terâo à venda bebidas, cafés, biscoitos, conservas, pães, salgados veganos, granolas, pizzas e outros produtos, tanto para consumo no local como para levar. O preço dos itens vai variar de R$ 7 (café filtrado) a R$ 70 (espumante de frutas nativas/cambuci e caju).

Com a curadoria do chef Murilo Góes, idealizador da feira, participam do evento, além da própria Macunaíma, as seguintes iniciativas: Mageiros Cozinha e Eventos (@mageiros.cozinha), Kaffa Cafeteria (@kaffacafeteria), Embaúbas (@embaubas.es), Cantina da Ray (@cantinadaray), Il Carrettino (@ilcarrettinogelateria), MixBeatrix (@nutricionistabeatrix), Nativas (@nativasbr), Padoca do Júlio (@chefjuliostork), Leni Puppin Cerâmicas (@lpuppin) e Biscoitos da Tia Rô (@biscoitos_da_tiaro). >

O endereço da Macunaíma é Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 319, Praia da Costa. Mais informações: @macunaima.cozinha. >

Hotel fará brunch especial no Dia das Mães No próximo domingo (11), Dia das Mães, a partir das 11h30, o Sheraton Vitória Hotel vai servir um brunch exclusivo para comemorar a data. O evento terá quatro horas de duração, com música ao vivo, cardápio especial e drinque de boas-vindas (mimosa) como cortesia. O preço por pessoa é R$ 198 e dá direito a pães, queijos finos, frios, toasts, peixes, saladas, pratos principais e sobremesas (exceto bebidas). Crianças de até 6 anos não pagam, e as de 7 a 12 anos pagam R$ 88. O estacionamento será gratuito para os participantes do evento. Reservas: (27) 2125-8000 ou WhatsApp (27) 98121-0106. Av. Saturnino de Brito, 217, Praia do Canto, Vitória.



Os preços informados nesta coluna foram apurados no dia 8/05/2025.>

