Balneário da Serra ganha novo restaurante com vista para o mar

Cardápio traz opções como arroz de polvo Crédito: Thatiane Almeida

Reduto de surfistas em Jacaraípe, Serra, a bucólica Praia do Girino ganhou há poucos dias um novo restaurante, o Catuá. Sob o comando do chef e sócio David Maresias, do Espaço Maresia's, já tradicional no balneário de Manguinhos, a casa é especializada em frutos do mar.

O nome do restaurante é uma homenagem ao catuá, peixe favorito do pescador Zé Roberto, pai da sócia Tathiane Almeida. Quando disponível, o pescado de carne nobre, macia e sabor que lembra camarão (pois se alimenta principalmente de crustáceos) é servido em postas com arroz, vinagrete, fritas e farofa. Também é possível degustá-lo na versão bolinho, em uma porção com 10 unidades.

Catuá é o peixe que dá nome à casa Crédito: Thatiane Almeida

No cardápio, pratos à base de mariscos, como arroz de polvo, polvo ao vinagrete, polvo na manteiga, espaguete com camarão e moquequinha de siri, dividem as atenções dos frequentadores com quibe de linguiça e de cordeiro, picanha na tábua e ancho com talharim ao molho madeira. Os preços variam entre R$ 8,50 (caranguejo/unidade) e R$ 220.

O ambiente é aberto e comporta até 180 pessoas sentadas, com vista para o mar. Lounges reservados, área para eventos e espaço kids com ludoteca completam a estrutura da casa, que é pet friendly. A programação especial para o Dia das Mães, 11 de maio, inclui degustações de espumante e cachaça, brindes e música ao vivo.

Opções do cardápio

O funcionamento é às quartas, quintas e domingos, das 10h às 18h, e às sextas e sábados das 10h às 23h. O endereço é Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.002, próximo ao final do calçadão de Jacaraípe, Serra. Mais informações: @catuarestaurante.

Cestas presenteáveis para o Dia das Mães

A chef argentina Natalia Coronel, da Natco Cozinha Artesanal, vai produzir cestas presenteáveis para o Dia das Mães. Destaque para a opção La Inês, composta de medialunas clássicas e de doce de leite, facturas (com creme de confeiteiro e com maçã), alfajores, geleia de morango e suco de uva ou laranja (R$ 130).

Outra sugestão é a cesta La Aurora, que contém queijos, grissinis, medialunas, focaccias, ricota caseira e molho chimichurri (R$ 180). Os pedidos devem ser feitos com até 48 horas de antecedência e as entregas atendem Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra (taxa sob consulta, a partir de R$ 10). Mais informações: (27) 99919-9405 e @natco.arg.

Cesta La Aurora contém medialunas, queijos, focaccias e molhos Crédito: Tayssi Rocha

Menu-degustação com vinhos de altitude

No próximo dia 24/05, às 13h, o restaurante Quinta dos Manacás terá um menu-degustação harmonizado conduzido pelo enólogo chileno Cristian Sepúlveda, sob o tema "Vinhos de Altitude - Colheita de Inverno".

O viticultor e consultor realiza um trabalho expressivo na serra paulista, em especial na região de Espírito Santo do Pinhal, onde são produzidos alguns dos vinhos mais premiados do Sudeste.

Cristian Sepúlveda é viticultor e consultor de vinícolas na serra paulista Crédito: Leonardo Beraldo

Em sua primeira visita ao Espírito Santo, Sepúlveda vai apresentar seis rótulos nacionais de vinícolas onde atua, todos produzidos com tecnologia de dupla poda e colheita de inverno. O evento é limitado a pouco mais de 30 vagas e o valor por pessoa é R$ 490. Reservas e mais informações: (27) 99960-3440 e @oquintadosmanacas.

Ouça o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)