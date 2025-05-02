Balneário da Serra ganha novo restaurante com vista para o mar

Reduto de surfistas em Jacaraípe, Serra, a bucólica Praia do Girino ganhou há poucos dias um novo restaurante, o Catuá. Sob o comando do chef e sócio David Maresias, do Espaço Maresia's, já tradicional no balneário de Manguinhos, a casa é especializada em frutos do mar.
O nome do restaurante é uma homenagem ao catuá, peixe favorito do pescador Zé Roberto, pai da sócia Tathiane Almeida. Quando disponível, o pescado de carne nobre, macia e sabor que lembra camarão (pois se alimenta principalmente de crustáceos) é servido em postas com arroz, vinagrete, fritas e farofa. Também é possível degustá-lo na versão bolinho, em uma porção com 10 unidades.
No cardápio, pratos à base de mariscos, como arroz de polvo, polvo ao vinagrete, polvo na manteiga, espaguete com camarão e moquequinha de siri, dividem as atenções dos frequentadores com quibe de linguiça e de cordeiro, picanha na tábua e ancho com talharim ao molho madeira. Os preços variam entre R$ 8,50 (caranguejo/unidade) e R$ 220.
O ambiente é aberto e comporta até 180 pessoas sentadas, com vista para o mar. Lounges reservados, área para eventos e espaço kids com ludoteca completam a estrutura da casa, que é pet friendly. A programação especial para o Dia das Mães, 11 de maio, inclui degustações de espumante e cachaça, brindes e música ao vivo.
Opções do cardápio
O funcionamento é às quartas, quintas e domingos, das 10h às 18h, e às sextas e sábados das 10h às 23h. O endereço é Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.002, próximo ao final do calçadão de Jacaraípe, Serra. Mais informações: @catuarestaurante.
Cestas presenteáveis para o Dia das Mães
A chef argentina Natalia Coronel, da Natco Cozinha Artesanal, vai produzir cestas presenteáveis para o Dia das Mães. Destaque para a opção La Inês, composta de medialunas clássicas e de doce de leite, facturas (com creme de confeiteiro e com maçã), alfajores, geleia de morango e suco de uva ou laranja (R$ 130).
Outra sugestão é a cesta La Aurora, que contém queijos, grissinis, medialunas, focaccias, ricota caseira e molho chimichurri (R$ 180). Os pedidos devem ser feitos com até 48 horas de antecedência e as entregas atendem Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra (taxa sob consulta, a partir de R$ 10). Mais informações: (27) 99919-9405 e @natco.arg.
Menu-degustação com vinhos de altitude
No próximo dia 24/05, às 13h, o restaurante Quinta dos Manacás terá um menu-degustação harmonizado conduzido pelo enólogo chileno Cristian Sepúlveda, sob o tema "Vinhos de Altitude - Colheita de Inverno".
O viticultor e consultor realiza um trabalho expressivo na serra paulista, em especial na região de Espírito Santo do Pinhal, onde são produzidos alguns dos vinhos mais premiados do Sudeste.
Em sua primeira visita ao Espírito Santo, Sepúlveda vai apresentar seis rótulos nacionais de vinícolas onde atua, todos produzidos com tecnologia de dupla poda e colheita de inverno. O evento é limitado a pouco mais de 30 vagas e o valor por pessoa é R$ 490. Reservas e mais informações: (27) 99960-3440 e @oquintadosmanacas.