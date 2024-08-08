3 receitas incríveis de costela para o Dia dos Pais

Preparar uma deliciosa receita para o Dia dos Pais é uma ótima forma de agradar alguém tão especial. No entanto, se você está em dúvida do que fazer para o paizão, apostar na costela é uma boa opção. Isso porque é uma proteína versátil, repleta de sabor e fácil de preparar.
Pensando nisso, a seguir, confira três receitas irresistíveis de costela para você preparar em casa e surpreender o seu pai!
COSTELA AO MOLHO BARBECUE
Ingredientes:
- 2 kg de costela suína
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de molho inglês
- 20 g de cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de vinagre branco
- 2 xícaras de chá de ketchup
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de pimenta chili em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Passe o sal sobre a costela e disponha em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Escorra a água e transfira a costela para uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Enquanto isso, em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o açúcar mascavo e o vinagre e cozinhe até dissolver o açúcar.
Acrescente o molho inglês, o ketchup, a pimenta chili e a água e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a costela do forno e pincele com o molho. Leve novamente ao forno por mais 10 minutos. Repita o processo de aplicar o molho e assar por mais duas vezes, reduzindo o tempo de forno para 5 minutos. Depois, sirva a costela acompanhada com o restante do molho.
COSTELA NA BRASA COM CROSTA DE BACON
Ingredientes:
- 1 kg de costela suína
- 1 colher de sopa de cominho em pó
- 1 colher de sopa de cebola em pó
- 1 colher de sopa de páprica defumada em pó
- 30g de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de alho em pó
- 1 xícara de chá de vinagre de maçã
- 100ml de molho barbecue
- 250g de bacon fatiado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o cominho, a cebola, a páprica, o açúcar, o alho e o vinagre e misture até ficar homogêneo. Passe a mistura sobre a costela e forre com papel-alumínio. Leve à brasa por 2 horas, virando na metade do tempo.
Enquanto isso, ainda na brasa, disponha o bacon e doure até ficar crocante. Depois, pique em pedaços pequenos e reserve. Retire a costela da brasa e remova o papel-alumínio. Pincele com o molho barbecue e finalize com o bacon por cima. Sirva em seguida.
COSTELA COM BATATA NA PRESSÃO
Ingredientes:
- 1/5 kg de costela bovina cortada em pedaços
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 4 colheres de sopa de óleo
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 1 l de caldo de carne
- 1 folha de louro
- 2 colheres de sopa de molho de soja
- 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a costela e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e refogue por 3 minutos. Disponha a carne e frite até dourar. Junte o caldo de carne, a folha de louro e o molho de soja e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão.
Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Retire a folha de louro e adicione as batatas. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe até as batatas ficarem macias. Tempere com sal e desligue o fogo. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.