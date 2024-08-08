Carne

3 receitas incríveis de costela para o Dia dos Pais

Aprenda a preparar versões práticas e saborosas desse corte e surpreenda no almoço em família
Portal Edicase

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 17:21

Imagem Edicase Brasil
Costela ao molho barbecue Crédito: Radoxist studio | Shutterstock
Preparar uma deliciosa receita para o Dia dos Pais é uma ótima forma de agradar alguém tão especial. No entanto, se você está em dúvida do que fazer para o paizão, apostar na costela é uma boa opção. Isso porque é uma proteína versátil, repleta de sabor e fácil de preparar.
Pensando nisso, a seguir, confira três receitas irresistíveis de costela para você preparar em casa e surpreender o seu pai!

COSTELA AO MOLHO BARBECUE

Ingredientes:

  • 2 kg de costela suína
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 2 colheres de sopa de molho inglês
  • 20 g de cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de vinagre branco
  • 2 xícaras de chá de ketchup
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de pimenta chili em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Passe o sal sobre a costela e disponha em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Escorra a água e transfira a costela para uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Enquanto isso, em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o açúcar mascavo e o vinagre e cozinhe até dissolver o açúcar.
Acrescente o molho inglês, o ketchup, a pimenta chili e a água e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a costela do forno e pincele com o molho. Leve novamente ao forno por mais 10 minutos. Repita o processo de aplicar o molho e assar por mais duas vezes, reduzindo o tempo de forno para 5 minutos. Depois, sirva a costela acompanhada com o restante do molho.

COSTELA NA BRASA COM CROSTA DE BACON

Ingredientes:

  • 1 kg de costela suína
  • 1 colher de sopa de cominho em pó
  • 1 colher de sopa de cebola em pó
  • 1 colher de sopa de páprica defumada em pó
  • 30g de açúcar mascavo
  • 2 colheres de sopa de alho em pó
  • 1 xícara de chá de vinagre de maçã
  • 100ml de molho barbecue
  • 250g de bacon fatiado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o cominho, a cebola, a páprica, o açúcar, o alho e o vinagre e misture até ficar homogêneo. Passe a mistura sobre a costela e forre com papel-alumínio. Leve à brasa por 2 horas, virando na metade do tempo.
Enquanto isso, ainda na brasa, disponha o bacon e doure até ficar crocante. Depois, pique em pedaços pequenos e reserve. Retire a costela da brasa e remova o papel-alumínio. Pincele com o molho barbecue e finalize com o bacon por cima. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Costela com batata na pressão Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock

COSTELA COM BATATA NA PRESSÃO

Ingredientes:

  • 1/5 kg de costela bovina cortada em pedaços
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 4 colheres de sopa de óleo
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 1 l de caldo de carne
  • 1 folha de louro
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a costela e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e refogue por 3 minutos. Disponha a carne e frite até dourar. Junte o caldo de carne, a folha de louro e o molho de soja e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão.
Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Retire a folha de louro e adicione as batatas. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe até as batatas ficarem macias. Tempere com sal e desligue o fogo. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

