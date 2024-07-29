6 receitas práticas para fazer na panela de pressão

A panela de pressão é um item essencial na cozinha. Além de ser perfeita para preparar aquele delicioso feijão, ela também é extremamente versátil, permitindo a criação de diversos pratos incríveis em poucos minutos e com pouca sujeira.
É uma grande aliada para quem busca praticidade no dia a dia. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas simples e práticas para você preparar. Confira!
ESTROGONOFE DE CARNE
Ingredientes:
- 1 kg de contrafilé temperado e cortadoem tiras
- 1 colher de sopa de manteiga
- 200 ml de conhaque
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de molho inglês
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa deketchup
- 250 g de cogumelo Paris fatiado
- 250 g de creme de leite sem soro
- Água para cozinhar
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Desligue o fogo e reserve. Em uma panela de pressão, coloque a manteiga e a carne e leve ao fogo médio, mexendo até a carne dourar. Coloque o conhaque e aguarde evaporar. Adicione a carne, a cebola, o molho inglês, a mostarda, o ketchup e os cogumelos e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente o creme de leite e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
LASANHA
Ingredientes:
- 600 g de massa de lasanha pré-cozida
- 300 g de queijo muçarelafatiado
- 300 g de presuntofatiado
- 450 g de molho de tomate
- 1 batata descascada e cortada em rodelas finas
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, faça uma camadade batata. Após, disponha a massa sobre elas e faça uma camada dequeijo, presunto e molho de tomate. Repita o processo até acabar os ingredientes. Finalize com o molhoefechea panela. Leve ao fogo médio até pegar pressão ecozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, espere apressão sair e sirva em seguida.
ARROZ COM FRANGO E LEGUMES
Ingredientes:
- 4 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola descascada e cortada em cubos
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 batata descascada e cortada em cubos
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de caldo de frango
- 2 xícaras de chá de arroz
- 4 xícaras de chá de água quente
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 xícara de chá de salsa picada
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione o frango e refogue até dourar. Acrescente a batata, a cenoura e o caldo de frango e cozinhe por 5 minutos. Junte o arroz e misture delicadamente. Coloque a água e o sal e tampe a panela. Após pegar pressão, cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair, transfira para uma travessa e salpique com salsa e queijo parmesão. Sirva em seguida.
BAIÃO DE DOIS
Ingredientes:
- 1 linguiça calabresa picada
- 1/2 cebola descascada e ralada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 xícara de chá de feijão-de-corda cozido
- 1 xícara de chá de arroz
- 2 xícaras de chá de água
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 100 g de queijo coalho cortado em cubos
- Cebolinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione a linguiça e refogue até dourar. Em seguida, coloque o feijão-de-corda, o arroz, a água, o sal e a pimenta-do-reino e tampe a panela. Após pegar pressão, cozinhe por 7 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, coloque o queijo coalho e salpique com cebolinha. Sirva em seguida.
SOBRECOXA NA PRESSÃO
Ingredientes:
- 1 kg de sobrecoxa sem a pele
- 1 xícara de chá de sopa de ceboladescascada e picada
- 1/2 xícara de chá de molho de soja
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 4 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a sobrecoxa e frite até dourar. Acrescente os demais ingredientes, tampe a panela e,assim que pegar pressão, cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, espere sair a pressão e sirva em seguida.
MACARRÃO CREMOSO COM PRESUNTO E QUEIJO
Ingredientes:
- 500g de macarrão parafuso
- 350g de molho de tomate
- 5 litros de caldo de galinha
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 200g de presunto picado
- 200g de queijo muçarela picado
- 250g de creme de leite
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o macarrão, o molho de tomate, o caldo de galinha, a manteiga e o sal e tampe a panela. Leve ao fogo médio para cozinhar e, após pegar pressão, cozinhe por 2 minutos.
Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Adicione o presunto, o queijo e o creme de leite e mexa para incorporar. Sirva em seguida.