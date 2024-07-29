Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia a dia

6 receitas práticas para fazer na panela de pressão

De baião de dois a estrogonofe, aprenda a preparar pratos completos de maneira simples e descomplicada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 17:00

Imagem Edicase Brasil
Estrogonofe de carne  Crédito: valkyrielynn | Shutterstock
A panela de pressão é um item essencial na cozinha. Além de ser perfeita para preparar aquele delicioso feijão, ela também é extremamente versátil, permitindo a criação de diversos pratos incríveis em poucos minutos e com pouca sujeira.
É uma grande aliada para quem busca praticidade no dia a dia. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas simples e práticas para você preparar. Confira!

ESTROGONOFE DE CARNE

Ingredientes:

  • 1 kg de contrafilé temperado e cortadoem tiras
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 200 ml de conhaque
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de molho inglês
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 colher de sopa deketchup
  • 250 g de cogumelo Paris fatiado
  • 250 g de creme de leite sem soro
  • Água para cozinhar
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Desligue o fogo e reserve. Em uma panela de pressão, coloque a manteiga e a carne e leve ao fogo médio, mexendo até a carne dourar. Coloque o conhaque e aguarde evaporar. Adicione a carne, a cebola, o molho inglês, a mostarda, o ketchup e os cogumelos e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente o creme de leite e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

LASANHA

Ingredientes:

  • 600 g de massa de lasanha pré-cozida
  • 300 g de queijo muçarelafatiado
  • 300 g de presuntofatiado
  • 450 g de molho de tomate
  • 1 batata descascada e cortada em rodelas finas

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, faça uma camadade batata. Após, disponha a massa sobre elas e faça uma camada dequeijo, presunto e molho de tomate. Repita o processo até acabar os ingredientes. Finalize com o molhoefechea panela. Leve ao fogo médio até pegar pressão ecozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, espere apressão sair e sirva em seguida.

Dúvidas sobre como usar panela de pressão? Chef responde e dá dicas

ARROZ COM FRANGO E LEGUMES

Ingredientes:

  • 4 colheres de sopa de óleo
  • 1 cebola descascada e cortada em cubos
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 batata descascada e cortada em cubos
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de caldo de frango
  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 xícara de chá de salsa picada
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione o frango e refogue até dourar. Acrescente a batata, a cenoura e o caldo de frango e cozinhe por 5 minutos. Junte o arroz e misture delicadamente. Coloque a água e o sal e tampe a panela. Após pegar pressão, cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair, transfira para uma travessa e salpique com salsa e queijo parmesão. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Baião de dois (Imagem: flanovais | Shutterstock) Crédito:

BAIÃO DE DOIS

Ingredientes:

  • 1 linguiça calabresa picada
  • 1/2 cebola descascada e ralada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 xícara de chá de feijão-de-corda cozido
  • 1 xícara de chá de arroz
  • 2 xícaras de chá de água
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto  
  • 100 g de queijo coalho cortado em cubos 
  • Cebolinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione a linguiça e refogue até dourar. Em seguida, coloque o feijão-de-corda, o arroz, a água, o sal e a pimenta-do-reino e tampe a panela. Após pegar pressão, cozinhe por 7 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, coloque o queijo coalho e salpique com cebolinha. Sirva em seguida. 

SOBRECOXA NA PRESSÃO

Ingredientes:

  • 1 kg de sobrecoxa sem a pele
  • 1 xícara de chá de sopa de ceboladescascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de molho de soja
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 4 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a sobrecoxa e frite até dourar. Acrescente os demais ingredientes, tampe a panela e,assim que pegar pressão, cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, espere sair a pressão e sirva em seguida.

MACARRÃO CREMOSO COM PRESUNTO E QUEIJO

Ingredientes:

  • 500g de macarrão parafuso
  • 350g de molho de tomate
  • 5 litros de caldo de galinha
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 200g de presunto picado
  • 200g de queijo muçarela picado
  • 250g de creme de leite
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o macarrão, o molho de tomate, o caldo de galinha, a manteiga e o sal e tampe a panela. Leve ao fogo médio para cozinhar e, após pegar pressão, cozinhe por 2 minutos.
Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Adicione o presunto, o queijo e o creme de leite e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados