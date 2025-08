Turismo

Itaúnas além do forró: descubra os segredos da vila no Norte do ES

Entre trilhas, rios, tradições e até preservação de jacarés, conheça os encantos de Itaúnas, um dos destinos mais fascinantes do Espírito Santo

A vila de Itaúnas reúne histórias e curiosidades Crédito: Ramon Porto

A pequena vila de Itaúnas, no norte do Espírito Santo, é daquelas joias que misturam natureza exuberante, cultura viva e um jeito simples de viver que conquista qualquer visitante. Não é à toa que ganhou destaque no programa "Destinos Capixabas", da TV Gazeta. >

Localizada no município de Conceição da Barra, a região é abraçada por dunas gigantes, praias desertas, rios sinuosos e um povo que mantém viva a memória, o artesanato indígena e a música - especialmente o forró.>

Itaúnas é um destino que reúne natureza, cultura e história Crédito: Ramon Porto

Se você está planejando uma viagem por esse destino inesquecível, aqui vai um roteiro completo para aproveitar Itaúnas em toda a sua essência:>

Dunas de Itaúnas

O ponto mais icônico da região não poderia ficar de fora. As dunas de Itaúnas formam um cenário cinematográfico, com montanhas de areia que parecem mudar de forma a cada dia, moldadas pelos ventos. É delas que se tem a melhor vista do pôr do sol - um espetáculo imperdível. >

>

As dunas de Itaúnas Crédito: Ramon Porto

Trilhas no Parque Estadual de Itaúnas

Criado para preservar o ecossistema de restinga e manguezal, o Parque Estadual de Itaúnas oferece trilhas bem sinalizadas e de diferentes níveis. Uma das mais procuradas é a Trilha do Tamandaré, que passa por mirantes e áreas de mata fechada. O local conta com a estrutura da única casa que resistiu ao processo de soterramento. Vale a pena conhecer!>

A Casa do Tamandaré é a única construção que permanceu da vila antiga Crédito: Ramon Porto

Outra opção é a trilha que leva até a foz do rio Itaúnas, onde o encontro do rio com o mar forma uma paisagem única, perfeita para fotos e banhos tranquilos. A praia conta com várias opções de quiosques e estrutura de banheiros e chuveiros. >

Jacarés no rio: o trabalho do Programa Caiman

Poucos sabem, mas Itaúnas abriga um importante trabalho de conservação do jacaré-de-papo-amarelo, espécie ameaçada de extinção. O Programa Caiman, realizado no Rio Itaúnas, monitora a população desses répteis, estuda seu comportamento e busca conscientizar moradores e turistas sobre a importância de preservá-los. >

Durante a visita no centro de visitantes, é possível aprender mais sobre o jacaré e até mesmo acompanhar a soltura de filhotes ou o rastreamento de adultos com segurança e responsabilidade ambiental. É preciso se informar sobre as datas. >

Programa Caiman faz o monitoramento de jacarés-de-papo-amarelo no rio Itaúnas Crédito: Ramon Porto

Passeio de caiaque

O rio que dá nome ao destino é também um dos passeios mais tranquilos e bonitos. Inclusive, o nome Itaúnas tem origem na língua tupi-guarani e significa "pedra preta". Em caiaques individuais ou duplos, o visitante pode remar por entre a vegetação nativa, observar aves e, com sorte, encontrar capivaras e os famosos jacarés-de-papo-amarelo pelo caminho. Pode confiar, é tranquilo. >

O rio Itaúnas é um dos locais mais bonitos da região, ideal para passeios de caiaque Crédito: Ramon Porto

Festival Nacional de Forró

Se a natureza é o cenário, o forró é a trilha sonora da vila. Realizado anualmente em julho, o Festival Nacional de Forró de Itaúnas reúne milhares de dançarinos, músicos e amantes do ritmo que sacode salões pelo Brasil afora. Durante o evento, a vila ganha vida com apresentações ao ar livre, aulas, rodas de conversa e muito arrasta-pé madrugada adentro. Mas mesmo fora da época do festival, o forró pulsa nos bares e casas de show locais.>

Itaúnas é considerada a Capital Nacional do Forró Crédito: Ramon Porto

Artesanato indígena

O artesanato é outra expressão forte da identidade local. É comum encontrar peças feitas por indígenas com sementes, palhas e barro dentro da vila. Porém, é na Aldeia Jacó Pataxó, próxima às dunas, que o turista pode ter a experiência de acompanhar de perto esta cultura que nasceu junto com Itaúnas. Os indígenas da região, como o povo pataxó, carregam histórias, símbolos e saberes ancestrais.>

Itaúnas também conta com a presença dos indígenas pataxós e seus artesanatos Crédito: Ramon Porto

Da moqueca ao tradicional PF

Na gastronomia, Itaúnas é democrática: serve com capricho tanto um peixe grelhado na beira do rio quanto um bom e velho prato feito, com arroz, feijão, peixe e salada. Restaurantes como o da Dona Tereza e da Dona Pedronlina são conhecidos pelos pratos regionais com peixe fresco, moquecas e receitas com banana da terra. >

A gastronomia de Itaúnas é feita de mariscos e boas moquecas Crédito: Ramon Porto

Já os PFs, chamados pelos locais de "Tradicionais”, são amados por quem busca comida boa, farta e com aquele tempero caseiro que só o interior sabe fazer.>

Riacho Doce: o paraíso na divisa com a Bahia

A cerca de 20 km da vila, na divisa com a Bahia, fica Riacho Doce: uma praia quase secreta, onde um rio de água doce desemboca no mar emoldurado por falésias e coqueiros. É o lugar perfeito para quem busca sossego, sombra e mar calmo. O acesso pode ser feito de carro, mas prepare-se: a estrada é de terra e o sinal de celular some. E isso, convenhamos, faz parte do charme.>

Riacho Doce é divisa do Espírito Santo com a Bahia Crédito: Reprodução/Instagram/@nativosturitaunas

