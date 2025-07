Aventura

Dormir a bordo: veleiros oferecem passeios com pernoite no Espírito Santo

Roteiros de veleiro pela Grande Vitória incluem navegação durante o dia, travessias, pernoite a bordo e experiências ao pôr do sol

Já imaginou assistir ao pôr do sol em alto-mar e acordar com a vista de uma praia paradisíaca? Os passeios de veleiro têm se tornado uma alternativa charmosa, relaxante e surpreendente para quem busca fugir do comum e explorar a capital capixaba de um jeito diferente. >