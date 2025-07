Roteiro

Jacaraípe em um dia: roteiro completo para curtir praias, arte e natureza na Serra

Destino completo e acessível, o balneário une belas paisagens, cultura local e passeios em meio à natureza

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de julho de 2025 às 12:00

As praias secretas de Capuba são um charme em Jacaraípe Crédito: Ramon Porto

Jacaraípe, na Serra, é um verdadeiro destino coringa. Localizado na Grande Vitória, o balneário é de fácil acesso - cerca de 35 minutos da Capital de carro - mas também é possível chegar de transporte público ou até de bicicleta, para os mais aventureiros. Apesar da urbanização em parte da região, o lugar surpreende com belas paisagens, cultura e experiências únicas. >

A Lagoa Juara é símbolo de beleza exuberante, em Jacaraípe Crédito: Ramon Porto

Se você sai de Vitória, dá para montar um roteiro completo em apenas um dia. A dica é sair cedo para aproveitar o nascer do sol na charmosa Curva da Baleia, uma das praias mais fotografadas da região.>

Logo depois, vale fazer uma parada estratégica na peixaria próxima à ponte, onde é possível encontrar uma grande variedade de peixes, mariscos e o tradicional caranguejo. Aproveite também para caminhar pela pracinha e fazer um clique da ponte, que é símbolo de Jacaraípe.>

Jacaraípe, na Serra, é um refúgio para quem busca relaxar na Grande Vitória Crédito: Ramon Porto

Praias da orla

Seguindo pela orla - a pé ou de carro - o visitante encontra algumas das principais praias da região. Entre elas, destaque para a Praia de Solemar, point dos surfistas, e a Praia do Barrote. Mas é no final do balneário que está um dos tesouros da região: a Praia de Capuba.>

>

Com mar calmo, quiosques e banheiro, Capuba é ideal para famílias com crianças. A praia fica em frente a um dos campings mais tradicionais do Espírito Santo, ótimo para quem viaja com barraca ou motorhome. Contato do camping: (27) 99981-0198.>

Dica extra: praias secretas de Capuba>

Seguindo após a curva, em direção a Costa Bela, há pequenos trechos isolados e encantadores. Na maré baixa, essas áreas formam piscinas naturais com água cristalina e peixinhos - perfeitas para quem quer relaxar longe da movimentação.>

Algumas praias de Jacaraípe oferecem até piscinas naturais na maré baixa Crédito: Ramon Porto

Vila das Artes

Jacaraípe também respira arte. A Vila das Artes é um espaço criativo que reúne esculturas, cerâmica, poesia e muito artesanato, tudo à beira-mar. Por lá, o destaque é a famosa Casa de Pedra, construída manualmente pelo artista Neuso Ribeiro. Feita com pedras e recheada de esculturas em madeira, a casa virou ponto turístico e símbolo da expressão artística local.>

O artesão Neuso Ribeiro tem a famosa Casa de Pedra, na Vila das Artes Crédito: Ramon Porto

Outros espaços imperdíveis incluem o ateliê Cerâmica da Vila, o espaço Ecoternura e o incrível ateliê de Edison Ferreira, onde é possível encontrar desde louças tradicionais até esculturas contemporâneas. >

Chalana na Lagoa Juara

Para fechar o roteiro com chave de ouro, a dica é assistir ao pôr do sol na Lagoa Juara. O local tem fácil acesso e conta com bares, restaurantes, pedalinhos e uma atração que vem encantando os visitantes: a chalana.>

Os passeios de chalana na Lagoa Juara chamam atenção em Jacaraípe Crédito: Ramon Porto

O passeio, criado pelo capixaba Marcelo Souza Silveira, percorre cerca de 8 km da lagoa em 30 a 40 minutos. Marcelo pilota a embarcação vestido de marinheiro, dando um toque divertido e acolhedor à experiência. Valor: R$ 15 (adultos) | R$ 10 (crianças de 6 a 10 anos). Contato: (27) 99983-0842.>

Marcelo é o dono e condutor da Chalana da Lagoa Juara Crédito: Ramon Porto

