Votação

Qual a cachoeira mais bonita do Espírito Santo? Vote na sua favorita!

Vote na cachoeira mais bonita do Espírito Santo e descubra paisagens de tirar o fôlego espalhadas pelo estado

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de julho de 2025 às 13:50

Cachoeira do Rogério, em Iúna, e Cachoeira Alta, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Ramon Porto/Felipe Khoury

Elas são refrescantes, fotogênicas e perfeitas para quem ama natureza, aventura e paisagens de encher os olhos. As cachoeiras estão espalhadas por todo o Espírito Santo e são um convite ao descanso, ao turismo ecológico e à conexão com a beleza natural do nosso estado.>

Agora é a sua vez de escolher: qual é a cachoeira mais bonita do Espírito Santo? Abrimos uma votação especial para celebrar esses paraísos escondidos (ou nem tão escondidos assim) entre as montanhas, os vales e as matas capixabas.>

Se você é fã de trilhas mais radicais e banhos gelados ou apenas adepto da contemplação, com certeza já deve ter ouvido falar ou se encantou com algumas dessas quedas d’água. Entre as indicadas na enquete estão desde pontos famosos, como a Cachoeira de Matilde, até joias menos conhecidas, como a Cachoeira do Turco, em Guarapari.>

*A votação será encerrada na próxima sexta-feira, dia 25 de julho.>

>

Veja fotos das candidatas:

Conheça as cachoeiras participantes 1 de 10

Escolha sua cachoeira favorita no ES:

Este vídeo pode te interessar