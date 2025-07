Resultado

Cachoeira Moxafongo, em Santa Leopoldina, é eleita a mais bonita do ES

Enquete de HZ, que contou mais de 9 mil votos, consagra um dos destinos mais encantadores da Região Serrana do Espírito Santo

Santa Leopoldina brilhou na preferência dos capixabas: com uma paisagem exuberante e charme rústico, a Cachoeira de Moxafongo foi a grande vencedora da enquete promovida por HZ, com 3.673 votos. O resultado, que contou mais de 9 mil votos, consagra um dos destinos mais encantadores da Região Serrana do Espírito Santo. >