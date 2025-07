De tirar o folêgo

Conheça 15 lugares para ver o Espírito Santo de cima

Seja com ou sem aventura, é possível ter vistas do alto de diversos lugares do Estado e admirar a beleza natural das terrinhas capixabas

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 19 de julho de 2025 às 06:00

Pedra da Penha / Rampa de Voo Livre de Pancas / Pedra das Caveiras / Pico da Bandeira Crédito: Divulgação / Divulgação prefeitura de Alto Caparaó / Arquivo | Marcio Menegussi Menon / Divulgação Prefeitura de Alto Caparaó

O Espírito Santo é um Estado rico em belezas naturais: por aqui não faltam praias, cachoeiras e montanhas, e isso você já sabe! Mas já imaginou essas paisagens vistas do alto? Lugares que já são lindos por si só se tornam ainda mais espetaculares e imponentes sob essa nova perspectiva. Pensando nisso, preparamos uma seleção especial de pontos incríveis para você admirar o nosso ES de um jeito diferente: lá do alto! >

REGIÃO SUL

Pico do Forno Grande

Pico do Forno Grande, em Castelo Crédito: Karol Gazoni/Setur

Com 2.039 metros de altura, o Pico do Forno Grande está localizado no Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo. Por lá, é possível realizar uma série de atividades, tanto por quem planeja escalar o pico, quanto para os que vão explorar o Parque. O centro de visitantes conta com exposição de animais taxidermizados, informações sobre a fauna, flora e história da unidade, além de estrutura acessível com banheiros e bebedouros. Ao redor, há uma mostra de bromélias com pequenos anfíbios e uma área de piquenique e um mirante com vista para a Pedra Azul.>

A 400 metros dali, a trilha leva à Cachoeira do Forno Grande, com 30 metros de altura, com água nos meses de verão. Mais 400 metros adiante está a Gruta da Santinha, formada por rochas empilhadas e com uma imagem de Nossa Senhora. A 1.200 metros ficam os Poços Amarelos, piscinas naturais com águas amareladas ideais para banho e fotos.>

A 2.150 metros, o Mirante da Pedra Azul oferece vista privilegiada da paisagem (trilha de 3h30 ida e volta). O Pico do Forno Grande, com 2.039 metros de altitude, exige agendamento e equipamentos de escalada (trilha de 6h ida e volta).>

>

Horário: 8h às 16h (visitação), 6h e 6h30 (escalada do pico)

8h às 16h (visitação), 6h e 6h30 (escalada do pico) Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Estrada Rural, s/n, Distrito Forno Grande, Castelo

Estrada Rural, s/n, Distrito Forno Grande, Castelo Mais informações: [email protected] >

Pico da Bandeira

Vista do Pico da Bandeira, terceira mais alta montanha do Brasil Crédito: Acervo Setur/ES

O Parque funciona de quinta a terça, das 7h às 17h (fechado às quartas). A visita diurna ao Pico da Bandeira (bate e volta) é permitida entre 7h e 8h, com limite de 200 pessoas por ordem de chegada. É obrigatório o uso de lanterna individual (não vale lanterna de celular). >

O acesso às trilhas e cachoeiras começa às 8h30. Visitantes com reserva para acampamento podem entrar a partir das 9h.>

São 4 áreas de camping com vagas limitadas. As reservas devem ser feitas via formulário e confirmadas por listas divulgadas semanalmente. Não há envio de e-mail de confirmação.>

Pico da Bandeira (bate e volta): e ntrada entre 7h e 8h (limitado a 200 pessoas, por ordem de chegada), é obrigatório portar lanterna individual (não pode ser lanterna de celular), a pós 8h, não é mais permitido acesso com destino ao Pico

Trilhas, cachoeiras e mirantes: acesso a partir das 8h30



acesso a partir das 8h30 Acampamento (com reserva): entrada a partir das 9h

>

Horário: de quinta-feira à terça-feira, de 7 às 17 horas. O parque não está aberto à visitação às quartas-feiras

de quinta-feira à terça-feira, de 7 às 17 horas. O parque não está aberto à visitação às quartas-feiras Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Vale Verde Zona Rural, Alto Caparaó



Vale Verde Zona Rural, Alto Caparaó Mais informações: (21) 97895-7522, por WhatsApp, somente mensagens de texto

>

Pedra da Penha

A Pedra da Penha fica localizada na comunidade de Alto São Vicente Crédito: Divulgação

A mais de 1 mil metros de altitude, a Pedra da Penha é o ponto mais alto de Cachoeiro de Itapemirim e reúne belas paisagens, gastronomia e fé. Localizada no distrito de São Vicente, o acesso é gratuito, porém há um projeto para, futuramente, instituir uma taxa de visitação. A trilha possui cerca de 2 km, com caminhada de aproximadamente 1h20. Do mirante, em dias claros, é possível avistar a divisa com o Rio de Janeiro, o litoral capixaba e a região de Pedra Azul. >

No caminho, os visitantes encontram um altar com a imagem de Nossa Senhora da Penha, a tradição de subir à pedra para homenagear a santa remonta à década de 1930, e anualmente, após a Páscoa, a comunidade organiza uma grande festa em celebração à devoção. Além disso, no local há um restaurante com comida feita no fogão à lenha.>

De Norte a Sul: 15 lugares para ver o Espírito Santo de cima Crédito: Reprodução Instagram / @tati_gums

Horário: livre

livre Entrada: gratuita

gratuita Endereço: o acesso é feito pela ES-482 até Jerônimo Monteiro, seguindo depois pela ES-166 até a entrada de São Vicente >

Pedra das Caveiras

Pedra das caveiras carrega lendas macabras e vista panorâmica Crédito: Arquivo/ Marcio Menegussi Menon

Com uma paisagem estonteante, a Pedra das Caveiras possui um visual capaz de encantar qualquer um. Além da beleza, uma história bizarra e cheia de mistérios envolve o lugar, localizado em Atílio Vivácqua. Sete esqueletos foram encontrados perto do topo do morro, mas existem, no entanto, duas hipóteses para explicar o acontecimento.

>

A primeira, e mais famosa, defende que os corpos pertenciam a indígenas e capatazes de um fazendeiro da região. De acordo com a lenda, os indígenas tinham a missão de enterrar um tesouro pertencente ao fazendeiro, dono das terras da redondeza. Após cumprirem o trato, foram mortos pelos capatazes para que ninguém soubesse a localização do tesouro. Os capatazes, por sua vez, também foram assassinados, provavelmente pelo próprio fazendeiro, com o mesmo objetivo: manter o segredo enterrado para sempre. >

Já a segunda hipótese diz que os ossos eram de escravizados, que, em fuga, se perderam na região e acabaram morrendo por falta de mantimentos. Porém, não há indícios de que a caverna foi habitada, o que coloca a tese em cheque.>

A trilha tem cerca de 3 km, e parte dela está dentro de uma propriedade privada, que os donos permitem a visitação. Além disso, o local tem 650 metros de altitude e não possui estrutura como banheiros e bebedouros.>

Horário: livre

livre Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Atílio Vivácqua, 29490-000

Atílio Vivácqua, 29490-000 Mais informações: @pedradascaveirasoficial >

REGIÃO NORTE/NOROESTE

Pico do Goiapaba-Açu

Parte de Fundão e Santa Teresa, a Área de Proteção Ambiental de Goiapaba-Açú abriga o pico Goiapaba-açu, com 850 metros de altitude. O Parque também oferece trilhas em meio à floresta e conta com uma rampa de voo livre, ideal para praticantes de esportes de aventura e amantes da natureza. >

Além de, claro, um vista encantador a que permite visualizar as praias de Fundão, a região metropolitana de Vitória, o Mestre Álvaro e parte do litoral capixaba. No entanto, frequentadores relatam que o mirante está com a parte estrutural abandonada (banheiros, bebedouros e cantina) e com estrada sem manutenção.>

Horário: livre

livre Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Irundi, Fundão, 29185-000 >

Mirante Natural da Lagoa Juparanã

Uma das maiores lagoas em volume de água doce, a Lagoa Juparanã é um dos points mais famosos de Linhares. Fica a cerca de 3 horas de Vitória, e o acesso até lá é relativamente fácil. É cobrado R$ 15 na entrada, já que é em uma propriedade particular. O mirante natural localiza-se atrás da Cabana da Lagoa, onde há uma pequena escada que permite o acesso e oferece uma visão privilegiada da região.

>

Horário: 8h às 17h

8h às 17h Entrada: R$ 15

R$ 15 Endereço: o acesso é pelo km 137 da BR-101 norte, a 12 km do centro da cidade >

Pedra do Elefante

Pedra do Elefante, na Rota da Ferradura Crédito: Instagram/@ampedradoelefante

Um dos principais símbolos de Nova Venécia, a Pedra do Elefante possui cerca de 604 metros de altitude e uma trilha de acesso ao topo de onde é possível avistar os outros morros da região e a cidade de Nova Venécia. A rocha foi tombada como patrimônio natural do Espírito Santo e no parque também é possível prestigiar uma árvore centenária, a gameleira. >

No mais, outros atrativos também se destacam como o Casarão Santa Rita, casa do século XIX com objetos históricos e rochas da época do garimpo, e Santuário da Mãe Peregrina, capela no alto da pedra, onde são relatadas aparições de Nossa Senhora da Paz.>

Horário: livre

livre Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Fazenda Santa Rita, APA Pedra do Elefante - Córrego Boa Esperança, Área Rural (Junto ao Grupo de Bordados de Dona Fitinha) >

Rampa de Voo Livre de Pancas ou Pedra da Colina

Pancas tem se destacado no turismo de aventura, sediando campeonatos de voo livre Crédito: Setur/ Divulgação

Famosa por ser um point dos paraquedistas, a Rampa de Voo Livre de Pancas ou Pedra da Colina é um local de fácil acesso para ter uma vista ampla da natureza. O acesso pode ser feito de carro, no entanto não há estrutura ativa de banheiros e bebedouros.>

Horário: livre

livre Entrada: livre

livre Endereço: Rampa De Voo Livre - Pedra da Colina - Pancas, 29750-000 >

REGIÃO SERRANA

Capela Santa Luzia

Capela de Santa Luzia (Itarana) Crédito: Imigrantes CVB/Divulgação

Perto da divisa entre Santa Teresa e Itarana, a capela de Santa Luzia é feita inteiramente de pedras e é famosa por seu charme inconfundível e também, é claro, pelo visual do seu entorno, do alto é pode-se ver Pedra da Onça, a pedra dos Cinco Pontões e comunidade de Toma Vento. A 935 metros do nível do mar, o local tem trechos de difícil acesso com trechos íngremes, valetas e galhos.>

Horário: livre

livre Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Toma Vento - Capela de Santa Luzia, Itarana >

Pedra Azul

Pedra Estadual da Pedra Azul Crédito: Crédito: Palê Zuppani

No momento da apuração desta reportagem, o Parque Estadual Pedra Azul está em obras para a construção da sua nova sede, que tem a previsão de término para o final de 2025. Enquanto isso, é possível fazer a visitação por agendamento pelo site Agenda ES, a visitação de grupos está temporariamente suspensa.>

Em condições normais, o parque funciona de terça a domingo e tem a entrada gratuita, com o limite diário de 150 visitantes. O acesso às trilhas é permitido até às 14h e elas contam com um circuito autoguiado, no qual é possível explorar sem a necessidade de um guia. Por lá é possível conhecer os mirantes para ter vistas sensacionais, além de piscinas naturais, formações rochosas, vegetação e animais silvestres. >

Dois circuitos são possíveis de serem feitos:

Circuito parcial: com 1 km de extensão e permite o acesso à base Pedra Azul e aos mirantes Lagarto e Forno Grande.

com 1 km de extensão e permite o acesso à base Pedra Azul e aos mirantes Lagarto e Forno Grande. Circuito completo: com cerca de 3,5 km, ele permite acesso a todos os mirantes e piscinas naturais. >

Horários de entrada para agendamento: 8h, 9h, 10h, 11h e 13h. É possível também fazer agendamento pelo site Agenda ES

8h, 9h, 10h, 11h e 13h. É possível também fazer agendamento pelo site Agenda ES Limite de 30 pessoas por horário e 150 visitantes por dia

Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Parque Estadual da Pedra Azul, Rota do Lagarto, s/n - Vila de Pedra Azul, Domingos Martins - ES, 29278-000 >

GRANDE VITÓRIA

Morro do Moreno

O nascer do sol no Morro do Moreno Crédito: Reprodução/Instagram/@mariojuniorjo/@cafeoracaomorrodomoreno

Velho conhecido dos capixabas, o Morro do Moreno se tornou um verdadeiro point para quem gosta de aventura e natureza. Seja para fazer um piquenique ou só apreciar a vista, a visita vale a pena. O acesso é simples, há uma estrada por onde os pedrestes podem subir, e também é possível também ir pelo caminho da trilha. De modo geral, não é necessário guia, no entanto, não é indicado fazer o trajeto sozinho. Nas proximidades, existe um estacionamento.>

Horários: livre

livre Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Rua Xavantes, 262, Praia da Costa, Vila Velha >

Parque da Fonte Grande

O pôr do sol no Parque da Fonte Grande é um verdadeiro espetáculo Crédito: Reprodução/Instagram/@tavares.expedicoes

Por mais que Vitória seja a capital do Espírito Santo, também é possível encontrar refúgios da natureza no meio da correria do dia-a-dia da cidade, esse é o caso do Parque da Fonte Grande. Por lá, existem mirantes que garante uma visão privilegiada da Grande Vitória e diversas trilhas com diferentes graus de dificuldade, o local é administrado pela Prefeitura de Vitória e possui estrutura com banheiros, bebedouros e lanchonete. Além disso, por ser uma área preservada, há uma flora e fauna rica com gambás, morcegos, tatus e outros animais.>

O parque foi criado com o objetivo de impedir a ocupação desordenada e preservar a mata, um ano após a tragédia do Morro do Macaco, na qual 40 pessoas morreram devido ao deslizamento de um grande bloco de rocha.

>

Horários: das 8h às 17h de terça a domingo inclusive em feriados, fechado nas segundas para manutenção

das 8h às 17h de terça a domingo inclusive em feriados, fechado nas segundas para manutenção Entrada: gratuita

gratuita Endereço: o acesso é realizado pela guarita Tião Sá, através da Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória, por carros particulares ou a pé, e pela guarita de Fradinhos, com acesso pela rua João Ferreira de Souza

o acesso é realizado pela guarita Tião Sá, através da Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória, por carros particulares ou a pé, e pela guarita de Fradinhos, com acesso pela rua João Ferreira de Souza Mais informações: (27) 3381-3521 e (27) 3382-6576 >

Mestre Álvaro

Monte Mestre Álvaro, na Serra, visto a partir da UFES, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Muito famoso entre os trilheiros, o Mestre Álvaro é uma opção indicada para quem tem mais experiência em trilhas e aventuras. Para iniciantes é altamente recomendado ir com um guia. Outros alertas também são importantes, como a necessidade de levar água comida, repelente e protetor solar, além de ter um preparo físico prévio. O local é dos pontos mais altos da Grande Vitória com 833 metros de altitude, ida e volta levam entre 6 e 7 horas.>

Horários: livre

livre Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Serra do Mestre Álvaro, Serra >

Convento da Penha

Visão do Convento da Penha no pôr do sol Crédito: Reprodução/Instagram/@visaodrone027

Ele não podia ficar de fora desta lista, não é mesmo? O ponto turístico mais icônico do Estado oferece uma vista de tirar o fôlego, com uma ampla visão de Vila Velha. É possível passar horas tentando identificar cada bairro da cidade. Além disso, é claro, ainda é possível contemplar a construção centenária de uma das igrejas mais antigas do Brasil.

>

Horários: 6h às 16h30 (segunda a sábado) e 4h às 16h30 (domingo)

6h às 16h30 (segunda a sábado) e 4h às 16h30 (domingo) Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Rua Vasco Coutinho, Prainha, Vila Velha

Rua Vasco Coutinho, Prainha, Vila Velha Mais informações: conventodapenha.org.br >

Parque Natural Municipal do Monte Mochuara

Pouco convencional e difícil, chegar no topo do Monte Mochuara em Cariacica não é simples. Além de trilha, é preciso escalar parte das pedras e o guia é essencial para grupos sem experiência. O local não possui estrutura, ou seja, lembre-se de levar comida, água e outros objetos importantes.>

Horário: livre

livre Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Parque Natural Municipal do Monte Mochuara, Cariacica >

Este vídeo pode te interessar