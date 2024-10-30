Dia a dia

5 receitas de costela suína para o almoço

Aprenda a preparar pratos saborosos, práticos e econômicos com carne de porco
Portal Edicase

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 13:35

Costela suína agridoce (Imagem: Maggiezhu | Shutterstock)
Costela suína agridoce  Crédito: Maggiezhu | Shutterstock
As receitas com costela suína são perfeitas para um almoço saboroso e aconchegante, combinando suculência e versatilidade. Esse corte é ideal tanto para preparos rápidos quanto para pratos que exigem cozimento lento, garantindo uma carne macia e cheia de sabor.
A costela suína harmoniza bem com acompanhamentos variados, como arroz, farofa, saladas ou legumes grelhados. Pensando nisso, separamos 5 receitas com costela suína para um almoço saboroso e econômico. Confira!

Costela suína agridoce

Ingredientes:

  • 1,5 kg de costela suína cortada
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 1/2 xícara de chá de molho de soja
  • 1/4 xícara de chá de mel
  • 1/4 xícara de chá de vinagre de maçã
  • 3 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere as costelas suína com sal e pimenta-do-reino e reserve por 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o óleo e doure as costelas. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione o alho e a cebola e refogue até dourarem. Acrescente o molho de soja, o mel, o vinagre, o molho de tomate, o gengibre e páprica. Mexa até os ingredientes estarem bem incorporados. Coloque as costelas na panela, envolvendo-as com o molho. Cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia e o molho reduzir. Salpique a cebolinha e sirva em seguida.

Costela de porco na airfryer

Ingredientes:

  • 1 kg de costela suína cortada em tiras
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • Sal a gosto
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere a costela suína com o alho, a mostarda, o azeite, a páprica, a pimenta-do-reino, o sal e o suco de limão. Cubra e deixe marinar por 2 horas na geladeira para pegar bem o sabor. Preaqueça a Airfryer a 180°C por 5 minutos. Coloque as tiras de costela na cesta da Airfryer, deixando um espaço entre elas.
Asse as costelas suínas por 30 minutos a 180°C, virando na metade do tempo. Aumente a temperatura para 200°C e asse por mais 8 minutos para deixar a superfície crocante e dourada. Retire a costela da Airfryer e deixe descansar por 5 minutos. Sirva em seguida. 

Costela suína com molho de vinho tinto

Ingredientes:

  • 1,2 kg de costela de porco cortada
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para dourar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere a costela com sal e pimenta-do-reino e deixe descansar por 30 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite e doure as costelas. Reserve. Na mesma frigideira, derreta a manteiga e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a farinha de trigo e mexa até que ela fique com uma cor dourada. Acrescente o vinho tinto e mexa bem. Adicione o caldo de carne e cozinhe em fogo baixo até o molho engrossar e reduzir um pouco.
Transfira a costela para uma assadeira, regue com o molho de vinho e cubra com papel-alumínio. Asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Nos últimos 20 minutos, retire o papel-alumínio para dourar. Na hora de servir, regue a costela com mais molho de vinho.
Costela suína grelhada  Crédito: sweet marshmallow | Shutterstock

Costela suína grelhada

Ingredientes:

  • 1,5 kg de costela de porco
  • Suco de 2 limões
  • 4 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de páprica
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o suco de limão, o alho, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal. Tempere a costela com essa mistura, cubra e deixe marinar por 2 horas. Aqueça a churrasqueira ou grelha elétrica e pincele com um pouco de azeite para evitar que a carne grude.
Coloque a costela na grelha em fogo médio e vá virando a cada 5 a 7 minutos para dourar por igual. Pincele com azeite ou a coma marinada para mantê-la úmida. Assim que a costela estiver bem dourada e suculenta, retire da grelha e deixe descansar por 5 minutos antes de cortar. Sirva em seguida. 

Costela de porco com cerveja

Ingredientes:

  • 1,2 kg de costela suína picada
  • 750 ml de cerveja
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere a costela com alho, páprica, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 30 minutos para absorver o sabor. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e doure a costela. Adicione a cebola, a folha de louro e despeje a cerveja por cima. Tampe a panela e leve ao fogo médio.
Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair completamente antes de abrir a panela. Finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida. 

Tópicos Relacionados

