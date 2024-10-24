Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corte versátil

5 receitas práticas com filé-mignon suíno para o almoço

Aprenda a preparar pratos deliciosos e práticos com esse corte de carne para variar  o cardápio
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 12:35

Filé-mignon assado com batatas (Imagem: margouillat photo | Shutterstock)
Filé-mignon assado com batatas  Crédito: margouillat photo | Shutterstock
O filé-mignon suíno é uma opção versátil e saborosa que pode transformar qualquer almoço em uma experiência gourmet. Com sua textura macia e sabor delicado, ele combina perfeitamente com diversos temperos e acompanhamentos. Além disso, é uma alternativa fácil de fazer e ideal para aqueles dias em que o tempo é curto. A seguir, veja como preparar pratos irresistíveis com esse corte nobre da carne suína!

Filé-mignon assado com batatas

Ingredientes:

  • 800 g de batata-bolinha
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 2 ramos de alecrim
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 kg de filé-mignon suíno
  • 100 ml de caldo de legumes
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Enrole e amarre com um barbante. Reserve. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele até dourar todos os lados. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque as batatas-bolinhas, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o filé-mignon e os ramos de alecrim e leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos, regando com o caldo aos poucos. Sirva em seguida.

Filé-mignon ao molho de laranja

Ingredientes:

  • 1 kg de filé-mignon suíno limpo e cortado em medalhões
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de suco de laranja
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 20 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele até dourar todos os lados. Em seguida, retire a carne da panela, adicione a cebola e doure. Junte o suco de laranja e mexa para incorporar. Coloque a carne novamente na frigideira, acrescente a manteiga e misture. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Filé-mignon com cebola e mel

Ingredientes:

  • 400g de filé-mignon suíno limpo e cortado em medalhões
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de mel
  • 2 cebolas descascadas e fatiadas
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o filé-mignon e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Adicione mel, misture e cubra com plástico-filme. Deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele até dourar todos os lados. Desligue o fogo, transfira a carne para um refratário e junte a cebola. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Filé-mignon ao molho madeira (Imagem: Svetlana Foote | Shutterstock)
Filé-mignon ao molho madeira  Crédito: Svetlana Foote | Shutterstock

Filé-mignon ao molho madeira

Ingredientes:

  • 1 kg de filé-mignon suíno limpo e cortado em medalhões
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 1 xícara de chá de água quente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta. Junte o molho de tomate e o vinho tinto e misture. Por último, coloque a água e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e despeje o molho sobre os medalhões. Sirva em seguida.

Iscas de filé-mignon com cebola

Ingredientes:

  • 1/2 kg filé-mignon suíno cortado em tiras
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 20 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele os dois lados. Junte a cebola e doure. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Veja Também

Direto pro forno! Veja receita de lombo suíno com limão e ervas

5 receitas práticas de empadão para o almoço

5 receitas práticas de moqueca para o almoço

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados