5 receitas práticas com filé-mignon suíno para o almoço

O filé-mignon suíno é uma opção versátil e saborosa que pode transformar qualquer almoço em uma experiência gourmet. Com sua textura macia e sabor delicado, ele combina perfeitamente com diversos temperos e acompanhamentos. Além disso, é uma alternativa fácil de fazer e ideal para aqueles dias em que o tempo é curto. A seguir, veja como preparar pratos irresistíveis com esse corte nobre da carne suína!
Filé-mignon assado com batatas
Ingredientes:
- 800 g de batata-bolinha
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 2 ramos de alecrim
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 kg de filé-mignon suíno
- 100 ml de caldo de legumes
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Enrole e amarre com um barbante. Reserve. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele até dourar todos os lados. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque as batatas-bolinhas, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o filé-mignon e os ramos de alecrim e leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos, regando com o caldo aos poucos. Sirva em seguida.
Filé-mignon ao molho de laranja
Ingredientes:
- 1 kg de filé-mignon suíno limpo e cortado em medalhões
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de suco de laranja
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 20 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele até dourar todos os lados. Em seguida, retire a carne da panela, adicione a cebola e doure. Junte o suco de laranja e mexa para incorporar. Coloque a carne novamente na frigideira, acrescente a manteiga e misture. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida.
Filé-mignon com cebola e mel
Ingredientes:
- 400g de filé-mignon suíno limpo e cortado em medalhões
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de mel
- 2 cebolas descascadas e fatiadas
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o filé-mignon e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Adicione mel, misture e cubra com plástico-filme. Deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele até dourar todos os lados. Desligue o fogo, transfira a carne para um refratário e junte a cebola. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Filé-mignon ao molho madeira
Ingredientes:
- 1 kg de filé-mignon suíno limpo e cortado em medalhões
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de vinho tinto seco
- 1 xícara de chá de água quente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta. Junte o molho de tomate e o vinho tinto e misture. Por último, coloque a água e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e despeje o molho sobre os medalhões. Sirva em seguida.
Iscas de filé-mignon com cebola
Ingredientes:
- 1/2 kg filé-mignon suíno cortado em tiras
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 20 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele os dois lados. Junte a cebola e doure. Desligue o fogo e sirva em seguida.