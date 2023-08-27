Veja receita de costelinha suína assada com molho de goiabada

Rale e esprema o gengibre e utilize somente o suco.

Tempere a costelinha com sal, alho picado, gengibre ralado e suco de limão. Deixe marinar por 1 hora.

Pique a goiabada cascão, coloque em uma panela, leve ao fogo e dissolva com água.

Após derreter, acrescente a pimenta e misture bem. Reserve.

Coloque a costelinha coberta com papel alumínio no forno por 30 minutos.

Após esse tempo, retire o papel alumínio, pincele o molho de goiabada dos dois lados da costelinha e coloque novamente no forno por mais 30 minutos.