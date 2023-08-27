Veja receita de costelinha suína assada com molho de goiabada

Que tal uma costelinha suculenta, soltando do osso e besuntada de molho de goiabada picante? Se essa ideia é uma boa pedida para o seu fim de semana, se liga na receita que HZ trouxe abaixo.
Ela é superprática e demora umas duas horinhas pra ficar pronta. No tempero vai bastante alho, gengibre e limão. Para o molho, separe goiabada cascão e molho de pimenta e capriche!
COSTELINHA ASSADA COM MOLHO DE GOIABADA
Rendimento: 1,2 kg
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1kg de costelinha suína
- 10g de sal
- 10g de alho
- 30g de gengibre ralado
- 30ml de suco de limão
- 100g de goiabada
- 50ml de água
- 15ml de molho de pimenta
COMO FAZER:
- Rale e esprema o gengibre e utilize somente o suco.
- Tempere a costelinha com sal, alho picado, gengibre ralado e suco de limão. Deixe marinar por 1 hora.
- Pique a goiabada cascão, coloque em uma panela, leve ao fogo e dissolva com água.
- Após derreter, acrescente a pimenta e misture bem. Reserve.
- Coloque a costelinha coberta com papel alumínio no forno por 30 minutos.
- Após esse tempo, retire o papel alumínio, pincele o molho de goiabada dos dois lados da costelinha e coloque novamente no forno por mais 30 minutos.
- Retire, corte a costelinha e coloque em uma travessa para servir.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas em leia.ag/receitas.