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Água na boca

Veja receita de costelinha suína assada com molho de goiabada

Ideal para ser servida como entradinha ou petisco no almoço de fim de semana, a costela fica saborosa e picante na medida
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Agosto de 2023 às 08:00

Costelinha suína assada e molho de goiabada
Costelinha suína e molho de goiabada: combinação perfeita para o fim de semana Crédito: Divino Fogão/Divulgação
Que tal uma costelinha suculenta, soltando do osso e besuntada de molho de goiabada picante? Se essa ideia é uma boa pedida para o seu fim de semana, se liga na receita que HZ trouxe abaixo.  
Ela é superprática e demora umas duas horinhas pra ficar pronta. No tempero vai bastante alho, gengibre e limão. Para o molho, separe goiabada cascão e molho de pimenta e capriche!  

COSTELINHA ASSADA COM MOLHO DE GOIABADA

Rendimento: 1,2 kg
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 1kg de costelinha suína
  • 10g de sal
  • 10g de alho
  • 30g de gengibre ralado
  • 30ml de suco de limão
  • 100g de goiabada
  • 50ml de água
  • 15ml de molho de pimenta
COMO FAZER:
  1. Rale e esprema o gengibre e utilize somente o suco. 
  2. Tempere a costelinha com sal, alho picado, gengibre ralado e suco de limão. Deixe marinar por 1 hora. 
  3. Pique a goiabada cascão, coloque em uma panela, leve ao fogo e dissolva com água. 
  4. Após derreter, acrescente a pimenta e misture bem. Reserve. 
  5. Coloque a costelinha coberta com papel alumínio no forno por 30 minutos. 
  6. Após esse tempo, retire o papel alumínio, pincele o molho de goiabada dos dois lados da costelinha e coloque novamente no forno por mais 30 minutos. 
  7. Retire, corte a costelinha e coloque em uma travessa para servir.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas em leia.ag/receitas

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