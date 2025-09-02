Festival de caranguejo com show do Olodum agita feriado no ES

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:41
Puã empanada, moquequinha, bolinho, croquete, pastel, empada e miniacarajé estão entre os quitutes feitos com caranguejo para a terceira edição do Festival do Caranguejo em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O evento é aberto ao público e acontece de 5 a 7 de setembro na Praça do Cais, no centro da cidade.
Além da programação gastronômica com mais de 30 pratos e petiscos à base do marisco, que estarão à venda nas barraquinhas por preços de R$ 10 a R$ 50, o evento terá shows musicais de MPB, samba, pagode a axé retrô. O grande destaque é a banda Olodum, atração nacional que sobe ao palco na noite de sábado (6).
A Associação de Marisqueiras e Catadores de Caranguejo também estará presente e ficará responsável pela preparação de um clássico da mesa capixaba: o caranguejo cozido, servido com farofa e vinagrete.
O Festival do Caranguejo de Conceição da Barra busca consolidar-se entre os principais eventos gastronômicos do Estado, assim como o Festival do Camarão e Frutos do Mar e o Festival da Maior Moqueca do Mundo, já conhecidos na região.
3º FESTIVAL DO CARANGUEJO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Quando: de 5 a 7 de setembro de 2025
Onde: na Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra
Aberto ao público
Pratos do evento e mais informações: @festivaldocaranguejobarraes.
