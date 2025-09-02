Editorias do Site
Festival de caranguejo com show do Olodum agita feriado no ES

Moqueca, pastel, bolinho e até acarajé feitos com o marisco estão no cardápio do 3º Festival do Caranguejo de Conceição da Barra

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:41

Caranguejo
Caranguejo estará presente em mais de 30 pratos e petiscos, a partir de R$ 10 Crédito: Shutterstock

Puã empanada, moquequinha, bolinho, croquetepastelempada e miniacarajé estão entre os quitutes feitos com caranguejo para a terceira edição do Festival do Caranguejo em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O evento é aberto ao público e acontece de 5 a 7 de setembro na Praça do Cais, no centro da cidade. 

Além da programação gastronômica com mais de 30 pratos e petiscos à base do marisco, que estarão à venda nas barraquinhas por preços de R$ 10 a R$ 50, o evento terá shows musicais de MPB, samba, pagode a axé retrô. O grande destaque é a banda Olodum, atração nacional que sobe ao palco na noite de sábado (6).  

A Associação de Marisqueiras e Catadores de Caranguejo também estará presente e ficará responsável pela preparação de um clássico da mesa capixaba: o caranguejo cozido, servido com farofa e vinagrete. 

Banda-Olodum
Banda Olodum faz show gratuito no sábado (6) Crédito: Antonio Carvalho

O Festival do Caranguejo de Conceição da Barra busca consolidar-se entre os principais eventos gastronômicos do Estado, assim como o Festival do Camarão e Frutos do Mar e o Festival da Maior Moqueca do Mundo, já conhecidos na região.

Confira a programação: 

  • Sexta-feira (05/09)
  • 19h - Saulo e banda
  • 22h - Oi Thi
  • Sábado (06/09)
  • 11h30 - Max (axé retrô)
  • 15h30 - Só o Balanço (roda de pagode)
  • 18h - Atração cultural
  • 19h - Neto Queiroz
  • 22h - Olodum
  • Domingo (07/09)
  • 11h - Par Menio (MPB)
  • 14h - Bidu (roda de samba)
  • 17h30 - Agitus

3º FESTIVAL DO CARANGUEJO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Quando: de 5 a 7 de setembro de 2025
Onde: na Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra
Aberto ao público
Pratos do evento e mais informações: @festivaldocaranguejobarraes.

