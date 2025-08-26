Editorias do Site
Circuito de botecos agita Colatina até setembro; confira petiscos

Boteco Colatina reúne 12 bares do município no Noroeste do Espírito Santo e suas receitas inéditas serão avaliadas pelo público

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:41

Conhecida pela qualidade de seus botecos, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, recebe mais uma edição do circuito gastronômico Boteco Colatina. Até 17 de setembro, 12 bares e restaurantes da cidade servirão petiscos inéditos a um preço único (R$ 49,90), com direito a cerveja como cortesia. 

As melhores receitas serão avaliadas pelo público, que poderá votar on-line para eleger o seu bar favorito. O resultado será revelado na festa de encerramento do circuito, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, na Área Verde da Avenida Beira Rio, ao som de samba e com todos os pratos participantes à venda. Confira abaixo: 

Bar do Geraldinho

O petisco do Bar do Geraldinho é um mix composto por torresmo crocante, aipim macio e douradinho, linguicinha suculenta de porco e um toque agridoce de picles. Para acompanhar, molho de cebola. Mais informações: @bardogeraldinho. 

Petisco-Bar-do-Geraldinho
Petisco do Bar do Geraldinho Crédito: Olho Gordo

Bar do Gerumim 

No tradicional Bar do Gerumim, o petisco é a bisteca suína regada no vinho branco e assada no bafo, acompanhada por salada fria encorpada. Mais informações: @bardogerumim. 

chuleta-bar-do-gerumim
Bisteca do Bar do Gerumim Crédito: Olho Gordo

Steak's Churrascaria e Cervejaria 

A churrascaria participa com o Polpetone Steak's à Parmegiana. O petisco é feito de carne moída defumada em lenha frutífera e recheado com queijo muçarela, envolto em fatias de bacon e coberto com molho pomodoro e queijo gratinado. Para acompanhá-lo é servida batata rústica. Mais informações: @steakschurrascariaecervejaria. 

Parmegiana-da-Steaks-Churrascaria
Polpetone da Steak's Churrascaria e Cervejaria Crédito: Olho Gordo

Parada dos Amigos

O bar Parada dos Amigos participa do evento servindo a Amoela: moela de frango empanada, acompanhada de couve à mineira, farofinha e pirão. Mais informações: @paradadosamigos_.

Moela-Parada-dos-Amigos
Moela do bar Parada dos Amigos, em Colatina Crédito: Olho Gordo

Cheiro Verde Restaurante

No centro de Colatina, o Cheiro Verde vai servir seu Espetinho Cubano: porção de espetinhos de filé mignon com banana empanados com queijo parmesão e acompanhados por molho especial. Mais informações: @cheiroverde.colatina.

Espetinho-cubano-do-restaurante-Cheiro-Verde
Espetinho do restaurante Cheiro Verde, em Colatina Crédito: Olho Gordo

Empório São Miguel

O petisco que representa o Empório São Miguel no evento é o Bolinho de Pernil com Queijo. A porção é servida com geleia de goiabada picante. Mais informações: @emporiosaomiguelcolatina. 

bolinho-de-pernil-emporio-sao-miguel
Bolinho de pernil do Empório São Miguel Crédito: Olho Gordo

Jeitinho Brasileiro

Trem Bão é o petisco que representa o Jeitinho Brasileiro no festival. A receita combina frango a passarinho, quiabo tostado e polenta frita. Mais informações: @jeitinhobrasileiro.colatina.

Petisco-do-Jeitinho-Brasileiro
Petisco do Jeitinho Brasileiro Crédito: Olho Gordo

Bar Ladym

No Bar Ladym, a pedida durante o evento é o Trio Mineiro, bolinho de linguiça caseiro com queijo frito e polenta frita, acompanhado por geleia de pimenta. Mais informações: @barladym_.

Petisco-do-Bar-Ladyn
Petisco do Bar Ladym Crédito: Olho Gordo

Saquetto Gastrobar

A casa participa do evento com o Rabôfeijão, inspirado em um clássico da cozinha de botequim: rabada cozida na pressão com feijão manteiga e servida com agrião fresco e farofa crocante de soja. Mais informações: @saquettogastrobar.

Petisco-do-bar-saquetto
Rabada do Saquetto Gastrobar Crédito: Olho Gordo

Caraíva Bar

O petisco que representa o Caraíva Bar é o brochete de carne de sol com queijo, mandioca e bacon na manteiga temperada. Mais informações: @caraivabar_.

Espetinhos-do-Caraíva-Bar
Brochete do Caraíva Bar Crédito: Olho Gordo

Bar do Cleto

A Fraldinha do Chef, corte bovino preparado lentamente em sous-vide e servido com batatas em conserva e couve fatiada bem temperadinha faz as honras do Bar do Cleto no festival. Mais informações: @bardocleto. 

Fraldinha-do-Bar-do-Cleto
Fraldinha do Bar do Cleto Crédito: Olho Gordo

Bar do Euzébio

O petisco escolhido pelo Bar do Euzébio é a Costelinha Tropical, costela de porco acompanhada de farofa de abacaxi e vinagrete. Mais informações: @euzebiofavaratofernandasouza. 

Costelinha-tropical-do-Bar-do-Euzebio
Costelinha Tropical do Bar do Euzébio Crédito: Olho Gordo

FESTIVAL BOTECO COLATINA
Quando: petiscos nos bares até 17 de setembro e festa de encerramento de 18 a 20 de setembro de 2025
Onde: em 12 bares e restaurantes da cidade de Colatina, no Noroeste do ES  
Preço fixo dos petiscos: R$ 49,90 (inclui como cortesia uma cerveja Spaten long neck)
Mais informações: @boteco_colatina. 

