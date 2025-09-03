Veja a programação

Aniversário de Vitória terá show de Daniel, Bruna Karla e atrações regionais

A festa acontece da Orla de Camburi à Ilha das Caieiras, com música e atrações para todos os gostos ao longo dos dias. Confira a programação completa

João Pimassoni Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:10

Daniel e Bruna Karla são atrações do aniversário de Vitória Crédito: Globo/Giu Pera; Luiz Rodrigues/Ato Press/Folhapress

Entre os dias 5 e 8 de setembro, Vitória vai receber atrações nacionais e locais, para celebrar os 474 anos. Os cantores Daniel e Bruna Karla são as grandes atrações da festa.

Este ano, o evento será realizado na Orla de Camburi, na altura da Avenida Adalberto Simão Nader, onde irá acontecer os shows principais nos dias 5, 6 e 7 de setembro. Já no dia 8, a comemoração se estende também para os bairros, com palcos em Jardim Camburi (Praça Nilze Mendes), Ilha das Caieiras (Grande São Pedro) e também na Orla de Camburi (bolsão do estacionamento).

"Reunimos grandes nomes da música nacional, mas também abrimos espaço para talentos locais e novas vozes. Nossa capital estará em festa e queremos que cada cidadão se sinta parte desse momento", diz o secretário de Cultura, Edu Henning.

Para todos os gostos

A abertura será com o "Show Celebra Vitória", às 20h, na sexta-feira. O evento terá apresentação da banda cristã Fhop Music e, em seguida, da cantora Bruna Karla, uma das principais vozes da música gospel, com a entrada é gratuita.

No sábado (06), a festa começa às 20h com Ton Oliver, que anima o público com o sertanejo universitário. Em seguida, às 22h, o palco recebe Heitor Costa, fenômeno nacional conhecido por sucessos como "Acabei de Terminar", "Reinventar" e "Arrasada", prometendo colocar todo mundo para cantar.

No domingo (07), quem abre a noite é o sertanejo Léo Lima, às 20h. Logo depois, às 22h, será a vez do cantor Daniel, que comemora 40 anos de carreira com clássicos inesquecíveis e novas versões no projeto "Um Novo Tempo".

Léo Lima também vai se apresentar no aniversário de Vitória Crédito: Reprodução Istagram/Rafaela Magalhães

Na segunda-feira (08), aniversário de Vitória, a festa acontece em vários pontos da cidade. No Palco Praia, em Camburi, se apresentam Fernando Zorzal, Pedro Peres e Banda e Mr. Deddus DJ. Na Ilha das Caieiras, Clebão de Madureira e Luccas Martins e Regional Capixaba. Já em Jardim Camburi, apresentação da Orquestra da Vale, Mr. Deddus DJ, Banda Lince e Pelissari.

Confira a seguir a programação

Sexta-feira - 05/09

Show "Celebra Vitória" 20h - Fhop Music;

22h - Bruna Karla. Sábado - 06/09

20h - Ton Oliver;

22h - Heitor Costa. Domingo - 07/09

20h - Léo Lima;

22h - Daniel. Segunda-feira - 08/09

Palco Praia de Camburi (No bolsão do estacionamento).

09h - Fernando Zorzal;

11h - Pedro Peres e Banda;

11h - Clebão de Madureira.

14h30 - Luccas Martins & Regional Capixaba e convidados; Palco Nilze Mendes (Jardim Camburi)

16h - Orquestra da Vale;

17h - Mr. Deddus DJ;

18h - Banda Lince;

20h - Pelissari acústico.

** Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editor Guilherme Sillva.

