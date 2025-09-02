Editorias do Site
Musical premiado sobre os Paralamas do Sucesso ganha data de estreia no ES

Espetáculo vencedor do Prêmio APTR, na categoria Melhor Produção em Teatro Musical, celebra amizade, trajetória e hits da banda em Vitória

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:51

Musical premiado sobre os Paralamas do Sucesso Crédito: André Wanderley / Divulgação

Vitória recebe em setembro um espetáculo que promete emocionar fãs de música brasileira: “Vital – o musical dos Paralamas”, produção que celebra os 40 anos de carreira de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. A montagem chega à capital capixaba após temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e turnê por várias cidades do país.

Com mais de 30 canções no repertório, o musical exalta não apenas os grandes sucessos da banda, mas também a amizade que mantém o trio unido há quatro décadas. O público pode esperar uma experiência vibrante e afetiva, que mistura música, teatro e memória.

A peça será apresentada em três sessões no Teatro Universitário (UFES): no sábado, dia 27, às 20h, e no domingo, dia 28, às 15h e às 19h. A sessão da tarde terá intérprete de Libras e audiodescrição, garantindo acessibilidade.

Musical premiado sobre os Paralamas do Sucesso ganha data de estreia no ES Crédito: André Wanderley / Divulgação

Idealizado por Gustavo Nunes e Marcelo Pires, com direção artística de Pedro Brício e texto de Patrícia Andrade, o espetáculo já conquistou o Prêmio APTR de Melhor Produção em Teatro Musical e foi indicado ao Prêmio Shell de Teatro.

Além de homenagear a trajetória da banda, a produção também reverencia José Fortes, empresário e considerado o “quarto Paralama”. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e estão à venda no site Le Billet e em pontos físicos das Óticas Diniz na Grande Vitória.

Programe-se

  • Vital: O Musical dos Paralamas
  • Local: Teatro Universitário (UFES) - Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória
  • Data: 27/9 (20h) e 28/9 (15h e 19h) – sessão das 15h com acessibilidade
  • Ingressos: de R$ 25 a R$ 180
  • Vendas: Le Billet e Óticas Diniz

