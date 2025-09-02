Musical premiado sobre os Paralamas do Sucesso ganha data de estreia no ES

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:51
Vitória recebe em setembro um espetáculo que promete emocionar fãs de música brasileira: “Vital – o musical dos Paralamas”, produção que celebra os 40 anos de carreira de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. A montagem chega à capital capixaba após temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e turnê por várias cidades do país.
Com mais de 30 canções no repertório, o musical exalta não apenas os grandes sucessos da banda, mas também a amizade que mantém o trio unido há quatro décadas. O público pode esperar uma experiência vibrante e afetiva, que mistura música, teatro e memória.
A peça será apresentada em três sessões no Teatro Universitário (UFES): no sábado, dia 27, às 20h, e no domingo, dia 28, às 15h e às 19h. A sessão da tarde terá intérprete de Libras e audiodescrição, garantindo acessibilidade.
Idealizado por Gustavo Nunes e Marcelo Pires, com direção artística de Pedro Brício e texto de Patrícia Andrade, o espetáculo já conquistou o Prêmio APTR de Melhor Produção em Teatro Musical e foi indicado ao Prêmio Shell de Teatro.
Além de homenagear a trajetória da banda, a produção também reverencia José Fortes, empresário e considerado o “quarto Paralama”. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e estão à venda no site Le Billet e em pontos físicos das Óticas Diniz na Grande Vitória.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta