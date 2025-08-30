Entrada gratuita

ArteSanto 2025 confirma edição com mais de 600 expositores de todo o Brasil

Feira reúne peças exclusivas, programação cultural e artesãos de todas as regiões do país em um dos maiores encontros do setor

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 13:00

A Praça do Papa, em Vitória, receberá mais uma edição do ArteSanto entre os dias 7 e 12 de outubro, reunindo mais de 600 expositores de diferentes estados, peças exclusivas de artesanatos regionais e programação cultural. Considerada uma das principais feiras do setor no país, o evento movimenta a economia criativa, atrai milhares de visitantes e reforça a importância do Espírito Santo como referência nacional no artesanato.

Em sete dias de feira, o público poderá conhecer e adquirir trabalhos em cerâmica, fibras naturais, metais, pedras, papel, couro, produtos indígenas e as tradicionais panelas de barro capixabas. Redes, bolsas, roupas, móveis e objetos de decoração também estarão disponíveis, todos com a marca da exclusividade e do trabalho manual.

A cada edição, a feira escolhe um tema cultural para homenagear. Neste ano, o destaque será João Bananeira, personagem folclórico do Carnaval de Congo de Roda D’Água, em Cariacica, reconhecido como patrimônio imaterial do município. Ele também ganhará uma exposição especial durante o evento.

Além da diversidade de expositores, a ArteSanto contará novamente com a participação de artesãos do sistema prisional capixaba. Serão exibidos produtos como amigurumis, bolsas, acessórios pet e artigos de decoração, produzidos dentro do Programa de Ressocialização da Secretaria de Estado da Justiça.

Programe-se

Feira Nacional do Artesanato no Espírito Santo (ArteSanto)

Local: Praça do Papa – Vitória

Praça do Papa – Vitória Data: 7 a 12 de outubro

7 a 12 de outubro Horário: 14h às 22h

14h às 22h Entrada: Gratuita

