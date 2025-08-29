Do ES

Primeiras damas do surfe: as capixabas casadas com os maiores surfistas do mundo

A modelo e empresária Julia Muniz e a cantora Ananda Marçal já trouxeram diversas vezes os surfistas Jack Robinson e Filipe Toledo ao ES

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:00

Julia Muniz e Ananda Marçal são casadas com surfistas profissionais Crédito: Reprodução/Instagram/@juliamuniz/@anandamarcal

O Espírito Santo é terra de surfistas, mas também de mulheres que têm brilhado dentro e fora do mar. É o caso de duas capixabas que, além de dividirem a vida com alguns dos maiores nomes do surfe mundial, também trilham suas próprias histórias de sucesso: a modelo e influenciadora Julia Muniz e a cantora Ananda Marçal.

Seja nos palcos, nas redes ou nos negócios, Julia e Ananda provam que o título de “primeiras damas do surfe” vai muito além de estar ao lado de Jack Robinson e Filipe Toledo. Ambas constroem trajetórias próprias, inspirando mulheres a buscarem espaço, independência e autenticidade em áreas distintas. E um detalhe: ambas já trouxeram seus amados para conhecer o ES.

Na foto, Julia Muniz, o esposo e surfista Jack Robinson estão curtindo praia em Vila Velha junto com a família Crédito: Reprodução/Instagram/@tatikmuniz

Julia e Jack

Casada com o surfista australiano Jack Robinson – considerado um dos principais talentos da nova geração do surfe mundial –, a capixaba Julia Muniz vive uma rotina que transita entre as competições do marido e seus próprios projetos.

Mãe de Zen, que já rouba a cena nas postagens da família, Julia também se destaca como empreendedora, à frente de sua própria marca de roupas de banho, criada com foco em estilo, sustentabilidade e identidade praiana. A capixaba, natural de Vila Velha, soma mais de 625 mil seguidores no Instagram.

Julia Muniz curtindo a cachoeria de Buenos Aires, em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram/@juliamuniz

Ananda e Toledo

De Muqui, no sul do Estado, para o mundo: a cantora Ananda Marçal conquistou espaço na cena musical com sua voz doce e carisma. Casada com o bicampeão mundial de surfe Filipe Toledo, a artista divide a vida entre a rotina intensa das competições internacionais e a carreira musical, que segue em crescimento.

Filipe Toledo e Ananda Marçal já tem dois filhos e agora esperam o terceiro Crédito: Reprodução/Instagram/@filipetoledo

Ananda mora em Los Angeles, mas mantém laços estreitos com o Espírito Santo - em entrevistas para o HZ, já contou detalhes curiosos de como carrega o Estado na memória e no coração. Ela e Filipe são pais de dois filhos e anunciaram recentemente a chegada do terceiro, aumentando ainda mais a família que já é queridinha entre fãs do surfe e da música.

Filipe Toledo já veio ao ES diversas vezes para conhecer a terra natal de Ananda Crédito: Reprodução/Instagram/@filipetoledo

